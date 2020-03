11 intrebari si raspunsuri despre procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta. Ce trebuie sa faca firmele

1. Ce tip de certificat este necesar pentru a beneficia de ajutorul de somaj tehnic de 75%?

2. Pentru ce domenii se elibereaza Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I (albastru)?

suspendarea activitatii de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei

suspendarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise

operatorii economici care au interzis sa organizeze si sa desfasoare orice eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise

operatorii economici care distribuie medicamente la export

operatorii economici aerieni care efectueaza zboruri spre si dinspre Spania si Italia, pentru toate aeroporturile din Romania

operatorii economici care desfasoara activitati in cabinetele de medicina dentara

operatorii care desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici,

vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie

vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;

vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala

rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra

Dunare, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe, pentru interzicerea temporara a accesului navelor pe perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona rosie/galbena

3. Cine poate solicita acordarea unui CSU?

4. Unde se solicita eliberarea certificatelor?

5. De unde se descarca declaratia pe proprie raspundere?

6. Cand preconizati ca societatile comerciale vor avea posibilitatea sa obtina CSU?

7. Declaratia pe proprie raspundere este diferita in functie de tipul de certificatului de urgenta?

8. Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, care nu se incadreaza pentru somaj tehnic, pot beneficia de CSU?

9. Administratorii de microfirme care isi obtin veniturile prin dividende pot beneficia de certificate?

10. Agentiile de turism, cod CAEN 7912, 7911, ce tip de certificat pot solicita?

11. Firmele beneficiare Start-up Nation pot solicita CSU?

Ziare.

com

Acesta este necesar pentru invocarea situatiei de forta majora de catre intreprinderile mici si mijlocii.Asadar, Ministerul Economiei a transmis vineri un comunicat in care raspunde la fiecare intrebare primita.Nu este necesar.Certificatul de Situatie de Urgenta Tip I se elibereaza, pana in acest moment:orice operator economic care intra sub incidenta starii de urgenta, conform Ordonantelor militare 1, 2 si 3 din 2020, intrerupandu-si total sau partial activitatea ca urmare a acestor masuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)sauoperatorii economici care, in urma instituirii starii de urgenta au inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).Certificatele de Situate de Urgenta vor fi solicitate si eliberate, exclusiv online, prin aplicatia ce va putea fi accesata din platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.Declaratia pe propria raspundere se va putea descarca din aplicatia dedicata, ce va fi operationalizata pe platforma http://prevenire.gov.ro in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/24.03.2020 in Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020.Incepand cu data de 31 martie 2020. Potrivit ordinului, in termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, operatorii economici vor putea solicita unul dintre cele 2 tipuri de CSU.Obtinerea acestui document va fi un proces simplu si transparent. El va fi eliberat exclusiv online, fara costuri, in cateva minute dupa depunerea exclusiv online a documentelor.Nu. In declaratia pe propria raspundere aveti o optiune, pe care trebuie sa o bifati pentru a preciza ce fel de CSU doriti.Orice operator economic a carui activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 si a inregistrat reducerea incasarilor sau veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor sau veniturilor din perioada ianuarie - februarie 2020 sau este inchis poate solicita CSU pentru a fi ajutat in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea, in conditiile legii, de facilitati/ masuri de sprijin (cum ar fi plata utilitatilor, in relatiile comerciale etc.)Certificatele de Situatie de Urgenta se acorda operatorilor economici a caror activitate este afectata de pandemia SARS-CoV-2.Daca sunt afectate la incasari/venituri - pot solicita CSU tip 2 (galben).Daca sunt afectate de Ordonantele militare 1, 2 si 3 - pot solicita CSU de tip 1 (albastru).Da, toti operatorii economici a caror activitate este afectata de pandemia de SARS-CoV-2 pot solicita CSU, dupa cum urmeaza:TIP 1 (ALBASTRU) - eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate Ordonantele militare 1, 2 si 3.TIP 2 (GALBEN) - eliberata in baza declaratiei pe propria raspundere ce va putea fi descarcata de pe platforma prevenire.gov.ro in momentul operationalizarii aplicatiei electronice din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.Ministerul Economiei precizeaza ca pe masura ce vor aparea noi modificari le va face publice in timp util.