Problemele companiilor in Romania sunt taxele mari si impredictibilitatea fiscala - sondaj BNR

Astfel, cei doi factori au fost considerati de 60% si, respectiv, de 59% dintre companii ca avand o influenta semnificativa asupra activitatii lor, conform "Sondajului privind accesul la finantare al companiilor nefinanciare din Romania (FCNEF) ", editia din decembrie 2018, care a fost facut public vineri."Acesti factori se prezinta ca fiind cei mai presanti indiferent de dimensiunea companiilor sau de sectorul in care activeaza acestea. In acest context, se contureaza nevoia unei imbunatatiri a predictibilitatii factorilor de ordin fiscal care influenteaza mediul de afaceri din Romania", se precizeaza in sondajul citat.O alta provocare este reprezentata de problemele legate de cresterea costurilor cu forta de munca si a celor de productie, care se mentin in topul celor mai presante probleme pentru companii, ca urmare a presiunilor generate de cresterile salariale.In exercitiul curent, procentul companiilor care considera aceasta problema ca avand un impact foarte mare, respectiv mare se ridica la 43%, relativ constant comparativ cu perioada octombrie 2017 - martie 2018. Cresterea costurilor de productie si a celor cu forta de munca afecteaza in cea mai mare masura companiile din sectorul agricol si pe cele din industrie - 50%, respectiv 49%."Constrangerile firmelor in a gasi personal adecvat continuarii activitatii au capatat o amploare mai mare fata de exercitiul precedent. Aceasta constatare este in stransa corelatie cu provocarea mentionata anterior privind cresterea costurilor cu salariile", se arata in sondajul din decembrie privind finantarea firmelor.Disponibilitatea fortei de munca bine pregatite este considerata o problema presanta de 42% dintre companii, in crestere de la 38% potrivit rezultatelor sondajului derulat in perioada octombrie 2017 - martie 2018."Un potential impediment in dezvoltarea fortei de munca in Romania il constituie nivelul de pregatire educationala, precum si lipsa de corelare intre formatori si cerintele de pe piata muncii. In acelasi timp, diminuarea ofertei de munca are loc si pe fondul unei migratii importante in randul persoanelor in varsta de munca. Pentru a reduce fenomenul migratiei este necesara crearea unui mediu de afaceri stabil printr-un cadru legal si de reglementare care sa incurajeze cultura antreprenoriala, precum si prin imbunatatirea calitatii infrastructurii si a capitalului uman", se detaliaza in sondajul citat.In plus, mai pot fi implementate politici pentru: incadrarea pe piata muncii a unei proportii mai ridicate din populatia inactive; integrarea mai eficienta a tinerilor pe piata muncii; incurajarea intoarcerii in tara prin crearea de alternative sustenabile in Romania.Diferentele din punct de vedere al dimensiunii companiilor arata faptul ca lipsa personalului calificat se rasfrange intr-o mai mare masura asupra companiilor mari, avand in vedere ca 60% dintre acestea resimt acest obstacol ca fiind unul major in desfasurarea activitatii, fata de 42% in cazul IMM.La nivel de sector de activitate, companiile din industrie sunt afectate in cea mai mare masura de deficitul de forta de munca calificata, 51% dintre acestea, in timp ce firmele din agricultura si comert sunt afectate intr-o proportie mai mica de lipsa de personal, cate 40%."In cazul exportatorilor, problemele de recrutare a personalului calificat reprezinta principalul obstacol in desfasurarea activitatii", se explica in FCNEF decembrie 2018.Problemele legate de lipsa cererii au scazut in importanta, cererea fiind sustinuta de cresterea inregistrata de consumul populatiei. Comparativ cu exercitiul din perioada octombrie 2017 - martie 2018, 29% dintre companii au considerat lipsa cererii un impediment in activitatea lor, fata de 34% in sondajul anterior. Acest factor are un impact cu atat mai scazut cu cat dimensiunea companiei este mai mare - 16% in cazul corporatiilor, respectiv 29% in cazul IMM.Din punct de vedere al sectoarelor de activitate, lipsa cererii afecteaza mai mult companiile din industrie si comert - 32%, respectiv, 34%."Disciplina la plata s-a diminuat ca importanta in clasamentul obstacolelor intampinate de companii. Procentul companiilor care considera disciplina la plata o problema presanta cu care s-au confruntat in ultimele 6 luni este in scadere fata de sondajul precedent (24 la suta fata de 28 la suta) . Disciplina financiara laxa continua sa reprezinte o vulnerabilitate structurala importanta in ceea ce priveste sectorul companiilor", se mai scrie in sondajul citat.Accesul la finantare reprezinta una dintre cele mai putin presante probleme cu care se confrunta companiile, dupa procesul de insolventa, propriu sau al partenerilor comerciali."Acest lucru se explica, pe de-o parte, prin prisma costurilor de finantare reduse, iar pe de alta parte, ca urmare a reluarii la un nivel redus a activitatii investitionale dupa perioada de criza financiara", se arata in sondajul semestrial al BNR.Astfel, doar 14% dintre firme considera accesul la finantare ca fiind un impediment, acest nivel fiind relativ constant fata de sondajul din perioada octombrie 2017 - martie 2018.De asemenea, nu sunt variatii considerabile nici in functie de dimensiune sau de sectorul de activitate al firmelor.In schimb, companiile care au credite neperformante sunt afectate intr-o masura mult mai mare de acest obstacol, asemanator nivelului din sondajul anterior."Rezultatele sondajului sunt in conformitate cu cel mai recent raport Doing Business realizat de Banca Mondiala, care arata ca, la nivel regional, Romania se situeaza pe cel mai bun loc privind accesul la finantare, masurat prin usurinta de a obtine un credit", se precizeaza in sondajul FCNEF decembrie 2018.In ceea ce priveste procesul de insolventa, desi numarul firmelor aflate in aceasta stare la finalul lunii septembrie 2018 a ramas relativ constant fata de aceeasi perioada a anului anterior, exista totusi spatiu de imbunatatire a cadrului legislativ existent.Revizuirea mecanismelor de intrare si iesire de pe piata a firmelor poate fi, de asemenea, de natura sa contribuie la sprijinirea spiritului antreprenorial si la utilizare mai buna a resurselor din economie.Sondajul FCNEF este efectuat semestrial de BNR, in lunile martie si septembrie, avand la baza un chestionar care este transmis unui esantion de aproximativ 11.000 de companii nefinanciare, dintre care circa 86% sunt IMM, corporatiile fiind incluse exhaustiv, astfel ca este reprezentativ la nivel national si regional.Structura esantionului dupa criteriile de extragere a acestuia se prezinta astfel: dupa marime - 34% microintreprinderi, 24% companii mici, 26% companii mijlocii, 14% corporatii si 2% IMM atipice; dupa principalele sectoare de activitate - 3% in agricultura, 24% in industrie, 27% in servicii si utilitati, 10% in constructii si imobiliare si 36% in comert; dupa regiunile de dezvoltare: 10% Nord-Est, 9% Sud-Est, 11% Sud-Muntenia, 5% Sud-Vest, 9% Vest, 14% Nord-Vest, 13% Centru, 4% Ilfov si 24% Bucuresti.