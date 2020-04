Terenurile care ard mocnit, sufocand intreaga Capitala, sunt ale unei firme care a facut afaceri cu Liviu Dragnea

Ziare.

Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov, isi doreste, printre altele, caRomsiuintest Peris SA este o societate aflata in faliment. In acest caz, cine ar trebui sa faca igienizarea? Din mesajul presedintelui CJ Ilfov, ar fi vorba despre proprietarii companiei. Cine sunt acestia?Potrivit portalului listafirme.ro, Romsuintest Peris SA este o societate cu mai multi asociati.Unul dintre acestia este Barbu Laurentiu Claudiu. Pe acesta, o ancheta a jurnalistilor de la Hotnews il leaga de o serie de afaceri cu ferma Salcia, a familiei lui Liviu Dragnea, dar si de scandalul disparitiei rezervei strategice de carne de porc a Romaniei.Laurentiu Cadiu Barbu a fost audiat de procurorii DNA si in legatura cu afaceri pe care ferma de porci din Peris le-a facut cu societatea Tel Drum, dupa cum chiar omul de afaceri a recunoscut pentru sursa citata.In afara de Laurentiu Claudiu Barbu, Romsuintest Peris SA mai are inca 3 asociati: SIF Muntenia, Reinvest In Business Development Stock SRL si Reinvent Business Concept SRL. In ultimele doua firme este implicat tot Laurentiu Claudiu Barbu.Reinvest in Business Development Stock SRL este detinuta de Barbu Laurentiu Cladiu si de Barbu Iuliana. Firma a fost administrata de Barbu Laurentiu Claudiu, dar mandatul acestuia a incetat. Si aceasta societate este in faliment, potrivit listafirme.ro.Iar Reinvest Business Concept SRL, numita ulterior Always Reborn, este detinuta de Iuliana Barbu. Si a fost administrata de Barbu Laurentiu Claudiu, dar acestuia i-a incetat mandatul. La fel, si Always Rebord este, potrivit portalului de business consultat de Ziare.com, in faliment.Ramane de vazut cum sau daca autoritatile vor reusi sa oblige societatile sa igienizeze zona depozitelor de deseuri ale fostei ferme, astfel incat incendiile ca cel izbucnit ieri si care sufoca inca intreaga Capitala sa nu mai izbucneasca.