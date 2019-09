Analiza a ordonantei lui Teodorovici privind amnistia: Peste 2.600 de companii ar putea intra in insolventa

Ziare.

com

"Mai sunt doar doua saptamani pana la incheierea termenului in care companiile care acumulasera datorii de peste 1 milion de lei pana la finalul anului trecut pot depune notificarea intentiei de restructurare financiara a firmei conform OG 6/2019. Pentru majoritatea acestor societati comerciale (cu doua exceptii prezentate mai jos) este singura solutie pentru evitarea intrarii in procedura insolventei", se arata in analiza.Autorii analizei spun ca pentru firmele, dintre cele peste 2.600 de companii identificate in nota de fundamentare a OG 6/2019, care aveau datorii de peste 1 milion de lei la 31 decembrie 2018, si care nu depun notificare privind intentia de restructurare pana la 30 septembrie 2019, organul fiscal competent are obligatia ca in termen de 60 de zile dupa 8 februarie 2020 sa solicite declansarea procedurii insolventei conform Legii 85/2014.Sunt exceptate companiile care se afla in administrare speciala si operatorii inscrisi in registrul unic al operatorilor economici si al capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare."Chiar daca termenul de aprilie 2020 pare ca da timp companiilor de analiza si decizie asupra solutiilor pana anul viitor, posibilitatea de a le pune in practica este deschisa doar pana pe 30 septembrie 2019. Astfel, termenul in care organul fiscal competent are obligatia de a solicita declansarea procedurii insolventei este de 60 de zile dupa 8 februarie (cand trec cele sase luni de la data aparitiei OG 6/2019). Insa companiile cu datorii de peste 1 milion de lei pot evita acest lucru doar daca depun notificarea pana in 30 septembrie 2019", mentioneaza analiza.Din norma rezulta ca procedura insolventei se declanseaza in termen de sase luni pentru contribuabilii care se califica conditiilor OG 6/2019 si care nu au depus solicitarea de restructurare. Insa termenul depunerii notificarii cerute de lege este in septembrie."In consecinta, este esential ca cele peste 2.600 de companii sa cunoasca acest lucru si sa ia decizia de a depune sau nu notificarea in cunostinta de cauza. Cine nu depune in aceste doua saptamani solicitarea de restructurare financiara accepta perspectiva intrarii in insolventa", mai precizeaza analiza.