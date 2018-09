Controversata Lege a insolventei a fost modificata prin OUG. Teodorovici: Curatam mediul economic

Modificarea Legii insolventei, criticata: Incalca Constitutia

OUG prevede conversia datoriei firmelor in actiuni. Acestea vor ajunge in posesia statului, in contul datoriei pe care respectivele firme le au la buget."Curatam mediul economic, asta e important, nu ca statul recupereaza banii", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul de Finante a subliniat ca, in momentul de fata, peste 6.000 de societati se afla in procedura de insolventa, iar arieratele bugetare ale acestora sunt de peste 63 de miliarde de lei."In prezent, peste 6.000 de societati cu circa 64.000 de salariati se afla in procedura insolventei sau in perioada de observatie. Arieratele bugetare ale acestor companii sunt de peste 63 de miliarde de lei, iar gradul de recuperare este de 6%. Si nu vorbim doar de companiile de stat, ci si de cele private.Se impune adoptarea masurilor urgente care sa permita conversia, reducerea sau cesiunea creantelor bugetare, in anumite conditii, pentru a pentru a evita intrarea iminenta in faliment a multor societati cu potential de viabilizare si cu consecinte grave in plan economic si social", a afirmat ministrul Finantelor.Intrebat cum va fi calculat pretul actiunilor in momentul in care se va face conversia creantelor in actiuni, Teodorovici a spus ca exista anumite creterii, fara insa sa le precizeze, dar a promis ca totul va fi transparent."In acel moment ANAF-ul vine si propune conversia creantelor de actiuni, vor fi anumite criterii, o anumita formula, va fi transparent modul in care statul face conversia la fiecare companie", a spus Teodorovici.Totodata, ministrul de Finante a precizat ca modificarile aduse Legii insolventei au rolul de a evita falimentul multor firme cu real potential de refacere, afirmand ca ANAF-ul va avea o procedura clara in acest sens.Teodorovici a criticat faptul ca pana acum nu au fost aplicate prevederile legale care ar fi redus numarul companiilor intrate in insolventa."Statul roman avea foarte multe instrumente legale, care, daca ar fi fost aplicate, ar fi redus foarte mult numarul de companii care sa fi intrat in insolventa. Mai mult, statul putea propune, cand exista vid legislativ, asa cum propunem noi astazi, anumite prevederi legale care sa opreasca practici de genul platii catre stat doar a anumitor amenzi, pentru a evita anumite situatii de blocaj pe acel agent economic, iar statul era cel fata de care nu se achita absolut nimic de la momentul la care se intra in insolventa", a mai spus Teodorovici.Darius Valcov, consilier economic al premierului, a anuntat inca din luna august ca este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta cu privire la inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa Ulterior, in septembrie, si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Guvernul va lua in discutie o modificare legislativa privind legea insolventei si care prevede ca orice creditor care s-a inscris la masa credala sa poata cere falimentul acelor firme care continua sa acumuleze datorii dupa inceperea procedurii insolventei sau reorganizarii.Teodorovici a catalogat situatia actuala privind firmele aflate in insolventa drept "un ajutor de stat mascat, pe care statul il permite cu buna stiinta", aratand ca in prezent sunt aproximativ 28.000 de firme in insolventa, in faliment sau in reorganizare."Au fost modificari legislative de multi ani facute, din pacate un cadru legislativ care a permis situatii care trebuie oprite. Avem 63 de miliarde de lei in aceasta zona: firme in insolventa, in faliment sau in reorganizare. Avem cam 28.000 de firme in situatia asta. Cam o mie si ceva dintre ele au plan de reorganziare. Sase mii si ceva sunt in observatie de ani de zile.Impreuna, marea lor parte, acumuleaza inca datorii peste acel moment de intrare in insolventa, peste angajamentul de asumare de plata si de necontinuare a datorilor fata de bugetul de stat. Este un comportament incorect fata de mediul de afaceri corect si este si un ajutor de stat mascat pe care statul il permite cu buna stiinta de foarte multe ori pentru ca a si intrebat ANAF-ul: ati avut parghiile legale sa opriti intrarea in insolventa ale anumitor firme? Ati avut parghiile legale ca, odata intrate in insolventa firmele sa nu mai acumuleze astfel de datorii?", a spus ministrul Finantelor Publice. Proiectul de OUG a fost lansat in consultare publica de MFP la data de 18 septembrie 2018.Imediat dupa anuntul lui Valcov si Teodorovici, au aparut numeroase reactii critice pe aceasta tema.Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) a anuntat ca proiectul de ordonanta de urgenta (OUG) privind modificarea Legii Insolventei, lansat de Ministerul Finantelor Publice (MFP), incalca prevederile Constitutiei si pune in pericol locurile de munca pentru 200.000 de angajati Si Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UPLR) a atras atentia ca proiectul de OUG care vizeaza modificarea si completarea unor acte normative, ce vizeaza in principal modificarea Legii Insolventei (Legea 85/2014) contine norme care vor conduce la blocarea unor proceduri de insolventa La randul sau, membrii Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) au sustinut ca prin unele modificari la procedura insolventei propuse de Ministerul Finantelor Publice (MFP), veniturile la buget pot sa scada "Includerea unui prag alternativ pentru depunerea cererii de intrare in insolventa, daca exista si creante bugetare, este discriminatorie din punct de vedere constitutional, creeaza efecte economice negative asupra participantilor la procedura, furnizori, si va diminua incasarile bugetare", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) .