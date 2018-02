In anul revolutiei fiscale, in Romania au intrat de doua ori mai multe firme in insolventa decat media regiunii

Ziare.

"Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamnaIn acest context, este mai important sa evaluam calibrul companiilor insolvente, din perspectiva pierderilor financiare cauzate creditorilor si a dimensiunii sociale, prin locurile de munca pierdute. Din aceasta perspectiva, 2017 a inregistrat o oarecare stabilizare a companiilor insolvente cu venituri peste 1 milion de euro, respectiv 326 firme, comparativ cu 333, in anul anterior", conform sursei citate.In ciuda acestui fapt, spun reprezentantii companiei, pierderile produse creditorilor de catre firmele insolvente in 2017 s-au ridicat lacomparativ cu anul anterior, respectiv 8,5 miliarde lei. Pe de alta parte, numarul locurilor de munca raportate de catre firmele insolvente in 2017 se ridica la 47,578, cu 32% mai mic fata de cel din anul anterior.Cele 3 greseli majore ale firmelor care au intrat in incapacitate de plata suntAmintim ca in 2017 guvernele succesive ale PSD au anuntat si au luat masuri economico-fiscale, care au bulversat mediul de afaceri. La unele ulterior au renuntat, altele au fost modificate sau amanate, insa pentru firme instabilitatea fiscala poate fi, de-a dreptul, ucigatoare.