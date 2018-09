Specialistii in insolventa: Proiectul de OUG lansat de Finante pune in pericol 200.000 de angajati si incalca Constitutia

Ziare.

"Conditionarea posibilitatii intrarii in insolventa de existenta unui cuantum al creantelor bugetare mai mic de 50% este discriminatorie si duce la cresterea arieratelor si nu la diminuarea acestora. Plata in 10 zile a creantelor bugetare curente este nerezonabila si poate afecta locurile de munca", se scrie intr-un comunicat de presa al UNPIR.Noul proiect de OUG mai poate crea si o stare de insolventa continua, debitorul acumuland constant datorii, fara obligatia de a-si declara insolventa, mai sustin reprezentantii Uniunii Practicienilor in Insolventa."Creeaza un tratament discriminatoriu in favoarea creantelor bugetare, obstructioneaza procedurile colective in detrimentul procedurii executionale fiscale care nu permite reorganizarea si salvarea locurilor de munca, mentinerea unui mediu concurential. Plata in 10 zile a creantelor bugetare nu este rezonabila nici pentru societatile care nu au trecut prin deficit de lichiditati, dar pentru societatile in reorganizare.Daca se va aplicaaceasta prevedere,. Anul trecut, firmele care au intrat in insolventa aveau 70.000 locuri de munca", subliniaza reprezentantii UNPIR.In plus, ordonanta nu are atributul claritatii si calitatii actului normativ ceruta de art. 1 din Constitutie, intrucat, cu titlul de exemplu, prin amendarea valorii prag (cea de la care se poate deschide procedura insolventei) a datoriei fiscale la 50% din masa credala se modifica indirect definirea infractiunii de bancruta, explica reprezentantii Uniunii."Dovada este, de asemenea, faptul ca, desi conform dispozitiilor art. 240 din Codul Penal, constituie infractiune de bancruta simpla neintroducerea sau introducerea tardiva a cererii de deschidere a procedurii insolventei, situatie care nu atinge scopul dorit, adica asanarea mediului economic", au detaliat reprezentantii Uniunii Practicienilor in Insolventa.De asemenea, proiectul ar incalca prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, istoria dovedind ca o alta incercare de schimbare a legii insolventei prin OUG nr. 91/2013 a fost declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 447 din 29 octombrie 2013."In considerentele deciziei, Curtea Constitutionala arata la pct. IV ca, in materia adoptarii ordonantelor de urgenta, trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:", mai arata reprezentantii UNPIR.In plus, proiectul de OUG privind insolventa incalca Directiva europeana privind acordarea celei de a doua sanse, care prevede posibilitatea unui debitor de a se reorganiza, dar si un tratament nediscriminatoriu al tuturor creditorilor, toti avand aceleasi drepturi in cadrul procedurii."La nivel european, creditorul bugetar este tratat obisnuit, nefiind o clasa aparte de creditori.raportat la prevederile art. 16 din Constitutie, cerintele privind legalitatea planului cu privire la creante incalca prevederile echilibrului pe care trebuie sa il aiba legiuitorul cand reglementeaza.Legal si corect fata de o procedura colectiva si concursuala este ca ANAF sa instituie proceduri interne cu privire la colaborarea dintre propriile departamente, precum si o procedura clara privind modalitatea de redactare a votului in adunarile creditorilor", au explicat reprezentantii UNPIR. Acestia mai atentioneaza ca interventia in lege, in stabilirea a ce este legal sau nu, creeaza discriminare intre participanti.In plus, Uniunea Practicienilor in Insolventa avertizeaza ca, in elaborarea acestui set de propuneri,"Aceasta consultare este, conform Legii Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, articolul 7, aliniatele (2) si (3) . Totodata, proiectul NU are avizul Ministerului Justitiei. In consecinta,", au subliniat reprezentantii UNPIR.Noua OUG privind insolventa mai instituie posibilitatea organului fiscal de a apela la serviciile unui evaluator, fara a prevedea si sursa din care va fi dispusa remunerarea acestuia."Nu se poate cerinta fara onorariu", atentioneaza reprezentantii UNPIR.In plus, se poate observa la majoritatea modificarilor o inconsecventa a termenilor utilizati, ceea ce va conduce inevitabil la practica neunitara in instanta de judecata mai apreciaza reprezentantii Uniunii.In aceste conditii, reprezentantii UNPIR afirma ca acest proiect "".