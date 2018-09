Uniunea Practicienilor in Insolventa critica modificarile propuse la Legea Insolventei: Pot diminua incasarile bugetare

Propunerile UNPIR

Ziare.

com

"Includerea unui prag alternativ pentru depunerea cererii de intrare in insolventa, daca exista si creante bugetare, este discriminatorie din punct de vedere constitutional, creeaza efecte economice negative asupra participantilor la procedura, furnizori, si va diminua incasarile bugetare", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) emis joi. Proiectul de OUG prin care Guvernul se doreste modificarea legislatiei privind insolventa a fost lansat in consultare publica de MFP la data de 18 septembrie 2018, dar ministrul de resort, Eugen Teodorovici, a dat mai multe detalii despre acesta inca de la finele lunii august.Desemnarea practicianului in insolventa, aleatoriu, de catre instanta de judecata nu este eficienta, nu va duce la accelerarea procedurii si nu va creste incasarile bugetare, au mai punctat reprezentantii Uniunii."Introducerea unei sanctiuni a practicianului in insolventa, precum cea de 30%-50% din cuantumul cererii de plata, este disproportionata. Aceasta sanctiune ar trebui sa fie conform altor ipoteze similare reglementate de codul de procedura civila, in suma fixa si aplicata doar daca practicianul, cu rea-credinta, nu solutioneaza cererile de plata in termenul prevazut de lege", mai apreciaza reprezentantii UNPIR.De asemenea, textul care reglementeaza starea de incompatibilitate a practicianului in insolventa care detine simultan calitatea de administrator/lichidator judiciar la un debitor, dar si la un creditor al acestuia, trebuie nuantat pentru a se evita exacerbarea efectelor acestuia, mai sustin reprezentantii Uniunii practicienilor in insolventa."Nu trebuie exclusa de plano posibilitatea ca acelasi practician in insolventa sa detina simultan cele doua calitati. Cel mai adesea practicienii in insolventa cu experienta in gestionarea proiectelor mari de insolventa au in portofoliu debitori care pot detine creante nesemnificative, care nu au caracter decizional in procedura si necontencioase in cadrul unor proceduri de insolventa complexe, in special insolventa grupului de societati unde exista o reglementare speciala in legea insolventei", subliniaza reprezentantii UNPIR."Pentru eficientizarea procedurilor si a incasarilor bugetare, UNPIR propune doua modificari pentru lichidizarea bunurilor si consemnarea sumelor in vederea distribuirii, ceea ce duce la reducerea cheltuielilor de procedura si crearea premiselor distribuirii sumelor, chiar catre creditorul bugetar", se scrie in documentul de presa al UNPIR.Una dintre propuneri este modificarea art. 91 alin. (1) pentru solutionarea acestor blocaje dupa cum urmeaza: Art. 91 - (1) Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel.Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau extinse, bunurile pentru care exista interdictia detinerii si nu pot face parte din circuitul civil conform legii penale. Sumele obtinute cu respectarea ordinii de distribuire prevazute de prezenta lege, vor fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala sau instantei de judecata penala, dupa plata onorariilor si a cheltuielilor de procedura.A doua propunere a practicienilor in insolventa pentru eficientizarea procedurilor si a incasarilor bugetare este de adaugare a alineatului (5) pentru solutionarea problemelor de mediu, si deblocarii cazului existent la Curtea de Justitie a UE, amendarea art. 156 prin adaugarea alin. 5, care sa aiba urmatoarea formulare:"Art.156 alin. (5) In situatia in care valoarea obligatiilor de mediu aferente unui bun din averea debitoarei depaseste valoarea de evaluare a acestuia si nu exista lichiditati suficiente in vederea acoperirii acestor costuri, bunul va trece in proprietatea unitatii administrativ teritoriale in raza caruia este localizat, pe baza hotararii judecatorului sindic la cererea administratorului judiciar/lichidatorului.Solutia este in acord cu solutiile similare din alte legislatii si cu prevederile Codului Civil cu privire la succesiunile vacante (art. 553 Cod Civil) . Se rezolva situatia achitarii obligatiilor de mediu, unitatile administrativ teritoriale avand acces la fonduri europene pentru aceasta. Daca bunurile raman in proprietatea falitului si nu se indeplinesc obligatiile de mediu, exista riscul unor catastrofe de mediu".Specialistii in insolventa sustin ca aceasta solutie este in acord cu solutiile similare din alte legislatii si cu prevederile Codului Civil cu privire la succesiunile vacante (art. 553 Cod Civil)."Se rezolva situatia achitarii obligatiilor de mediu, unitatile administrativ teritoriale avand acces la fonduri europene pentru aceasta. Daca bunurile raman in proprietatea falitului si nu se indeplinesc obligatiile de mediu, exista riscul unor catastrofe de mediu", se subliniaza in comunicatul de presa al UNPIR.In plus, Uniunea Practicienilor in Insolventa apreciaza ca o serie de modificari propuse prin actul normativ au ca scop cresterea incasarilor la bugetul de stat si eficientizarea mecanismelor de recuperare a creantelor, cu respectarea sanselor de redresare a debitorilor aflati in stare de insolventa, precum cele referitoare la conversia creantelor bugetare in actiuni, cu acordul creditorului bugetar, posibilitatea cesionarii creantelor bugetare, precum si posibilitatea, pentru creditorii bugetari, de a aproba planuri de reorganizare care prevad plata creantelor bugetare intr-un cuantum mai mic decat 100% din valoarea creantei inscrisa in tabelul definitiv.