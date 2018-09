Uniunea Profesiilor Liberale avertizeaza: Modificarea Legii insolventei ar putea duce la blocaje

Ziare.

Proiectul de ordonanta de urgenta se afla pe ordinea de zi a sedintei Executivului de joi, potrivit unui comunicat de presa remis miercuriUPLR atrage atentia ca pct. 7 al proiectului, care introduce un alineat nou la art. 61 din Legea nr. 85/2014, este cel problematic. Daca proiectul este aprobat in forma actuala, administratorii judiciari vor fi pusi in imposibilitatea de a desemna persoane de specialitate, ceea ce va conduce la blocarea procedurii de insolventa.Articolul din proiectul de OUG la care se face referire este urmatorul:" (2) Nu vor putea fi desemnate in baza alin. (1) acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala sau intr-o relatie de afiliere asa cum este aceasta definita in Codul Fiscal cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul in insolventa sau cu vreunul din creditori"."Avand in vedere specificul activitatii acestor profesii: avocati, experti contabili, evaluatori autorizati, firme de arhiva sau alti specialisti, portofoliile de clienti ale acestora includ frecvent institutiile financiar bancare din Romania, care reprezinta si principalii creditori ai companiilor aflate in procedura insolventei.In considerarea faptului ca profesiile liberale respecta principiile de independenta prin intermediul codurilor de etica, pentru ca blocajul sa fie evitat, propunem ca acest alineat sa fie eliminat, iar limitarile sa fie stabilite in fiecare speta in parte, persoanele de specialitate fiind obligate sa-si declare independenta si eventualele conflicte de interese", argumenteaza Uniunea Profesiilor Liberale din Romania.Punctul de vedere al UPLR a fost transmis miercuri Guvernului Romaniei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului de Justitie, mai precizeaza sursa citata.