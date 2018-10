Bloomberg: Tarile din Europa de Est sunt nemultumite de afacerile cu China

Ziare.

Asa-numitul cadru 16+1 a fost infiintat de catre China pentru a-si extinde prezenta in Europa de Est. Membrii acestuia, 11 state din Uniunea Europeana, din Polonia pana in Ungaria si Estonia, plus cinci state balcanice, au considerat forumul anual ca un mijloc de a atrage investitii chineze in infrasturctura, precum drumuri si cai ferate, pentru dezvoltarea economica, relateaza Bloomberg.Multe dintre aceste state sunt insa nemultumite de lipsa investitiilor din partea Chinei, potrivit unor persoane apropiate situatiei. Membrii mai sunt nemultumiti de preferinta Chinei pentru oferirea de imprumuturi in locul numerarului, iar in prezent considera sa sunt disponibile oferte mai bune in cadrul Uniunii Europene, cum ar fi cele prin intermediul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare.Unele dintre proiectele care s-au materializat cu ajutorul Chinei au atras o atentie nedorita. Costurile in crestere ale dezvoltarii unei autostrazi in Muntenegru au determinat Centrul pentru Dezvoltare Globala din Washington sa avertizeze ca aceasta tara este expusa in mod special unui risc in privinta datoriilor, in timp ce o licitatie pentru o cale ferata intre Budapesta si Belgrad a dus la declansarea unei investigatii a UE."In ultima perioada a crescut nemultumirea legata de intregul program", a spus Jan Weidenfeld, director pentru afaceri europene la Institutul Mercator pentru Studii referitoare la China din Berlin.Conditiile atasate proiectelor sunt vazute de membri ca fiind similare cu cele oferite statelor africane, ceea ce insemana ca unele state "se simt insultate", a adaugat acesta."Pachetul nu este atat de atractiv cat lasa sa se creada de catre China", a adaugat Weidenfeld.Legaturile comerciale si de investitii dintre China si Europa Centrala si de Est s-au imbunatatit in ultimul deceniu, totusi, cresterea "nu a atins nivelul declarat si nu a indeplinit asteptarile" unora dintre tari, a notat Erste Group intr-un raport din luna mai.Forumul 16+1 a fost controversat inca de la infiintarea sa. In 2012, Forumul, care are un secretariat plin de diplomati chinezi, organizeaza un summit anual al liderilor statelor membre, oferindu-le sansa unor discutii bilaterale cu premierul chinez. Atentia este asupra proiectelor care intra sub incidenta initiativei Chinei O Centura, un Drum (Belt and Road).Inca de la infiintare, oficialii UE au fost ingrijorati ca este o incercare a Chinei de a separa estul european mai sarac, in loc de un acord cu Bruxelles-ul. Un raport din decembrie 2017 referitor la relatiile UE-China, realizat de Consiliul European pentru Relatii Externe, a conchis ca nu exista niciun dubiu ca 16+1 face parte dintr-o practica mai larga "desparte si cucereste".Problemele din cadrul forumului ar putea fi salutate de Bruxelles, precum si de state mari ale UE, precum Germania si Franta, care au sustinut cresterea controlului asupra investitiilor chineze in infrastrutura si companiile din blocul comunitar.