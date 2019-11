Bosch a inaugurat o noua investitie, de peste 7 milioane de euro, la Blaj

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, Bosch a inaugurat in incinta fabricii din Blaj o noua cladire de birouri si laboratoare de testare, o investitie de peste sapte milioane de euro si care va gazdui in jur de 250 de angajati.Lucrarile de constructie au inceput in martie 2018 si au fost finalizate in septembrie 2019. Noua cladire are o suprafatata totala de 5,700 de metri patrati, dispusi intr-un regim de inaltime cu parter si un etaj."Extinderea activitatii de productie a companiei la Blaj a condus la decizia de a construi o noua cladire a carei destinatie este de a sustine cresterea continua a unitatii si de a asigura suficient spatiu pentru noile proiecte care vor contribui la dezvoltarea pe termen lung a fabricii", arata sursa citata.La evenimentul dedicat inaugurarii noii cladiri au participat joi, alaturi de managementul companiei, reprezentanti ai administratiei locale si judetene, ai ISJ Alba si ai Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, dar si consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, Hans Erich Tischler."Conceptul de amenajare a cladirii, care ofera conditii de munca inspirationale, este extraordinar, pentru ca permite noi forme de cooperare, mai deschise si mai conectate", a afirmat, potrivit comunicatului, directorul comercial al fabricii Bosch din Blaj, Alexander Firsching.Potrivit acestuia, se intentioneaza ca pe viitor sa fie amenajata o zona care sa permita angajatilor posibilitatea de a se deconecta prin cateva exercitii fizice.Intregul concept include elemente speciale de design, sali dedicate pentru munca in echipa, mobilier modern si viu colorat, spatii de lucru silentioase, dar si zone comune pentru socializare."Conceptul noii cladiri de birouri ofera un nivel ridicat de colaborare, avand in vedere conditiile de munca dinamice pe care le ofera. Interactiunea rapida accelereaza procesele, creste calitatea, designul atractiv al spatiului de lucru fiind un plus pentru angajatii nostri", a declarat, la randul sau, directorul tehnic al fabricii Bosch din Blaj, Dirk Arnold.El a adaugat ca aceasta noua cladire este "un pas important" in dezvoltarea fabricii Bosch din Blaj, fiind "un angajament" pentru viitorul Bosch in Romania si in acest oras.Unitatea de productie Bosch din Blaj si-a inceput activitatea in 2007, deservind sectorul tehnologiei industrial. In 2012, fabrica si-a extins aria de expertiza catre industria auto.Drept recunoastere a calitatii produselor sale, fabrica din Blaj va deveni, incepand cu anul 2020, unitatea de productie coordonatoare a Bosch pentru senzorii de detonatie, la nivel global.De asemenea, fabrica din Blaj este una dintre cele trei fabrici Bosch din Europa unde sunt produsi senzori NOx, senzori care reprezinta o parte din inovatia revolutionara a companiei in tehnologia diesel.