Consiliul Investitorilor Straini ii raspunde lui Dragnea: Investitiile masive pe care le asteptau guvernantii nu se vor materializa

Dragnea da vina pentru inflatie pe straini, FMI, UE si BNR

Ziare.

com

"Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca recentele cifre economice negative care au atras atentia politicienilor sunt rezultatul legilor adoptate fara studii serioase de impact. Daca le-ar fi facut, le-ar fi anticipat. Consiliul Investitorilor si intregul mediu de afaceri au militat constant pentru efectuarea unor astfel de analize si suntem deschisi sa contribuim la realizarea lor.Discursul politic care arunca vina asupra diferitilor actori din piata, ale caror opinii oricum au fost ignorate in perioada in care au fost consultari, nu fac decat sa reduca si mai mult increderea mediului de afaceri in Romania.. Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj realizat printre membrii FIC, nivelul de incredere este scazut", arata comunicatul remis de Consiliul Investitorilor Straini FIC ofera si un link catre sondajul indicat, realizat in martie 2018 Liviu Dragnea a sustinut, joi seara, la Antena3, ca politicile guvernelor PSD-ALDE din ultimul an si jumatate nu ar avea nicio legatura cu cresterea inflatiei, ci ca de vina ar fi companiile cu capital strain care, "cand au vazut ca veniturile romanilor cresc, au majorat preturile".Presedintele Camerei Deputatilor spune ca, "sub nicio forma", inflatia majorata nu vine din politicile de crestere a salariilor implementate de PSD, ci da vina pe importatori, care au zis "hai sa crestem si noi preturile, daca Guvernul a crescut salariile, cea mai mare parte hai sa o luam noi".Dragnea a atacat din nou BNR pentru politica de tintire a inflatiei. El a venit cu precizari legate de "modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul"."Legat de modul in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul, BNR e proprietatea Romaniei, trebuie sa lucreze in beneficiul Romaniei, ar trebui sa lucreze pentru diminuarea inflatiei, nu sa ascultam mereu cum oameni de la BNR fac tot felul de previziuni publice care produc deservicii Romaniei.E vorba de un mesaj din partea BNR, poate sa produca deservicii serioase Romaniei, nu ia nicio masura BNR? Inseamna ca isi asuma declaratia. Sub nicio forma, inflatia nu provine din politicile de crestere a salariilor. (...) Incerc sa inteleg, prea seamana, prea sunt coordonate unele actiuni de la BNR, unele declaratii ale presedintelui, ale Opozitiei, stiri false... Poate cineva unde e nervos ca Romania chiar incepe sa-si foloseasca potentialul propriu in propriul interes", a sustinut Dragnea, joi seara, la Antena3.Liderul PSD a adaugat ca majorarea inflatiei la 5% luna trecuta a fost provocata si de liberalizarea preturilor la energie, "ceruta de FMI si UE", "de unele politici de cartel, facute de unii operatori economici cu capital strain" sau de "cresterea barilului de petrol cu 33%".