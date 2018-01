Fara investitii nu exista viitor. Romania se darama pe noi condusa de PSD

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Ziare.

com

Lucrarile la frumoasa catedrala spaniola au inceput in 1882 si continua si astazi. Perspectiva celor care au inceput acea catedrala e in primul rand una istorica. Desi au trecut atatea generatii de la inceputul proiectului, fiecare dintre ele si-a adus o contributie, mai mica sau mai mare la finalizarea catedralei. Toate generatiile au avut insa in comun faptul ca au gandit acest proiect in perspectiva istorica.Ar fi fost mult mai simplu ca banii colectati de-a lungul timpului sa se duca in salariile "consultantilor", "paznicilor" sau oficialilor catalani. Argumente s-ar fi gasit. Acei oameni au inteles insa ca fiecare ban colectat, fie de la turisti sau din donatii, trebuie sa se duca catre constructia Catedralei. Au facut acest lucru stiind ca ei nu vor reusi sa se bucure de proiectul finalizat. Au facut acest lucru stiind ca nu au niciun castig electoral sau material. Si tocmai de aceea, fiecare dintre aceste generatii va ramane in istorie.Dar mai exista o filosofie, opusa, numita socialism. Am vazut-o in ultimii in toata splendoarea sa, in actiunile administratiilor PSD. Logica lor este foarte simpla: toti banii colectati de la cetateni se duc in consum, ca si cum nu exista ziua de maine. Cad tavanele in salile de curs? Marim putin salariile bugetarilor. Nu sunt medicamente, echipamente medicale si nici bani pentru medici? Mai marim putin pensiile. Nu avem infrastructura rutiera, feroviara si maritima? Mai facem niste petreceri dupa modelul Gabriela Firea.Am mai vazut filmul asta. Cand am ajuns in Venezuela, aceasta era una dintre cele mai bogate tari din America Latina. Masurile socialiste impuse deChavez au transformat insa tara intr-un dezastru economic, social si de securitate. In ultimul deceniu, cetatenii din Venezuela au slabit in medie 10 kilograme. Spitalele arata mai prost decat spitalele romanesti de campanie din Primul Razboi Mondial.Scolile incep sa fie parasite, din lipsa profesorilor si a parintilor care in anumite regiuni nu mai au curajul sa-si lase copiii la cursuri din cauza criminalitatii ridicate. Dezastrul din Venezuela a venit in contextul in care tara este unul dintre cei mai mari exportatori de hidrocarburi din intreaga lume si detine zone turistice absolut fabuloase. Dezastrul a fost insa inevitabil. Socialismul nu iarta pe nimeni, saraceste si distruge in mod egal natiunile planetei. Bine, mai putin clasa conducatoare, ei o duc peste tot bine, ca doar Beline se gasesc pe toate drumurile.Revenind in prezent, banii alocati pentru investitii in acest an sunt la cel mai mic procent din PIB din 2006 incoace, adica anul de dinaintea aderarii la Uniunea Europeana. Astazi alocam 4,2% din PIB pentru investitii, cu mult sub media ultimilor ani si sub media Uniunii Europene.In 2010, anul in care Romania a fost lovita cel mai dur de criza economica globala, investitiile aveau alocate 5,7% din PIB. Nivelul investitiilor din acel an a permis ca 2011 sa fie primul an de crestere economica. Romania a iesit din criza mai repede decat alte state si pentru ca in 2010 guvernantii au inteles ca o parte din bani trebuie dusi catre investitii, pentru ca doar astfel pot da un ajutor industriilor precum constructiile, fabricilor de ciment, de aluminiu, de suruburi, de mase plastice s.a.Cu toate ca pe hartie avem alocati 4,2% din PIB, adica 38,5 miliarde de lei, cu siguranta ca o mare parte din acesti bani vor fi in final directionati catre consum, asa cum s-a intamplat si in 2017. Anul trecut au avut loc doua rectificari bugetare majore, si ambele au insemnat transferul banilor catre consum. De exemplu, rectificarea bugetara din septembrie a taiat 6,29 de miliarde de lei de la Transporturi, 1,92 de miliarde de lei de la Dezvoltare, cu mentiunea ca ministerul condus pe atunci de doamna Sevil Shaideh a mai pierdut bani si la rectificarea din octombrie.Astfel se explica de ce in 2017 s-au construit in total vreo 14 kilometri de autostrada, un numar absolut jenant pentru o tara aflata in plina dezvoltare si cu o crestere economica spectaculoasa.Romania se afla intr-un moment extrem de important pentru dezvoltarea sa. Exista in continuare proiecte de infrastructura absolut esentiale pentru romani, cu o puternica componenta economica, dar si simbolica, iar aici ma gandesc in primul rand la o autostrada care sa traverseze Carpatii, urmata de autostrazi care sa lege provinciile istorice romanesti.De curiozitate, m-am uitat zilele trecute pe un document al CNAIR care trece in revista stadiul proiectelor in derulare. Cea mai des intalnita fraza este urmatoarea: "datorita bugetului insuficient alocat pentru anul 2017 perioada de executie a lucrarilor a fost extinsa... ". Asta inseamna ca oficial, reprezentantii CNAIR ne transmit inca de pe acum ca nici in 2018 nu trebuie sa ne asteptam la vreo supriza placuta, cum ar fi aceea ca ar mai putea rasari pe undeva vreun ciot de autostrada. Chiar si cioturile costa bani, iar actualii guvernanti considera ca nu avem nevoie de ele.Situatia din zona infrastructurii rutiere este groaznica si arata poate cel mai bine logica economica dupa care se ghideaza actualul Guvern.Mult discutata autostrada Bucuresti-Brasov trebuia bugetata in acest an cu cel putin 100 de milioane de lei. Din acest necesar a primit doar 21 de milioane. Tronsonul Lugoj-Deva avea nevoie de cel putin 430 de milioane de lei. In buget a primit doar 217 milioane. Nici bucurestenii nu pot fi multumiti. Celebrul pasaj de la Domnesti a primit in acest an finantare zero. In aceeasi situatie se afla drumuri expres precum Pitesti-Craiova sau centuri ocolitoare pentru orase precum Suceava.Nu este deci de mirare ca investitiile straine ocolesc anumite zone ale tarii si ca acestea raman poli ai saraciei in Uniunea Europeana. Este inacceptabil in 2018 ca un drum de la Iasi la Arad sa dureze mai mult decat un drum de la Arad la Oceanul Atlantic. Si totusi, asta este realitatea.O alta chestiune urgenta, ce tine de securitatea nationala este chestiunea infrastructurii din sanatate. Nu a fost inceput nici macar un singur spital regional. In plus, chiar si cele existente sunt subfinantate pana acolo incat reprezinta un pericol atat pentru pacienti, cat si pentru medici. In tot acest timp, in Romania se moare din lipsa unor substante precum imunoglubulina si din cauza unor boli eradicate in restul Europei, precum rujeola.Drama ultimilor ani este data si de faptul ca am fost incapabili sa aducem miliarde de euro, bani europeni, pentru a-i folosi in investitii masive de infrastructura rutiera, medicala si educationala.Ca o paranteza, nu sunt de acord cu teoria conform careia banii europeni nu au venit pentru ca pot fi "sifonati" mai greu. Ce ministru sau ce primar nu ar vrea sa managerieze investitii de zeci sau sute de milioane de euro, bani cu care, la modul cel mai cinic, in cel mai rau caz doar si-ar "cumpara" simpatia populara? Nu, realitatea este ca avem o birocratie incompetenta. Ce dovada mai buna vreti decat faptul ca doar cateva orasele din Teleorman au ajuns rezervor de cadre pentru aproape intreg Guvernul Romaniei.Revenind la investitii, procentul acestora este mic nu doar la nivel central, ci si la nivel local. Exista orase care nu aloca mai mult de 1-2% din buget pentru investitii, iar acestea inseamna de cele mai multe ori carpirea gropilor si varuirea cate unui spital sau a vreunei scoli. In unele cazuri, mai ales dupa "marinimia" PSD-ALDE, exista localitati unde intreg bugetul nu este suficient pentru asigurarea salariilor angajatilor din primarie.O administratie responsabila ar guverna cu gandul la viitor si nu doar la pacalirea electoratului. Din pacate, ca politicieni de opozitie am esuat sa explicam ca socialismul inseamna spitale in care riscam sa murim din cauza unor afectiuni banale, scoli care se prabusesc peste copiii nostri si drumuri pe care mii de romani isi pierd viata in ficare an.Cand incheiam textul tocmai am vazut la televizor o stire: magistrala 5 de metrou, cea din Drumul Taberei, nu va fi terminata in 2018, asa cum era stabilit anul trecut, dupa deja numeroase amanari. Ma astept la modul serios sa iasa Liviu Dragnea si sa ne intrebe blajin: ce atata graba?