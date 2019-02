Firmele germane reclama modificarile fiscale prin OUG: Trecerea in Serbia nu e o cale asa lunga

Infrastructura este esentiala pentru companii

"Una dintre firmele germane a deplans faptul ca modificarile legislative, de exemplu, prin intemediul ordonantelor de urgenta, pun mediul de afaceri in fata unor provocari de a nu se putea pregati la timp.Pentru a va da un exemplu, politicul decide transferarea contributiilor sociale de la angajator la angajat si asta la sfarsitul anului trecut, iar firmele germane nu au posibilitatea sa cuprinda costurile suplimentare care survin acestei modificari in costul de produs.Livrarile trebuie totodata executate, drept pentru care exista companii care sunt nelinistite si care, in baza acestor evolutii ale costurilor, iau in calcul si eventuala plecare din Romania", a explicat deputatul Krichbaum (CDU), seful delegatiei germane venite la Bucuresti.El a subliniat: "Pentru o companie situata in vestul Romaniei, trecerea frontierei catre Serbia nu este o cale atat de lunga".In legatura cu exercitarea presedintiei Consiliului European de catre Romania, deputatul Gunther Krichbaum a precizat ca nu se afla in Romania pentru a face o evaluare."Ne aflam cu totii in UE, ca parteneri europeni, si este vorba despre valorile si de standardele europene sa fie impartasite si respectate.In acest context, si poate trebuie sa-i reiteram unuia sau altuia dintre membrii Guvernului, ca nu este vorba nicidecum de o imixtiune in treburile interne, ci despre faptul ca cetatenii romani sunt si europeni si au drepturi", a precizat el.Legat de coeziune, tema acestei presedintii a Romaniei la Consiliul UE, deputatul Detlef Seif a spus ca ""."Statul de drept este o tematica foarte importanta a acestei presedintii, dar si infrastructura si nu pot sa inteleg cum nu s-au facut progrese in acest domeniu, pentru ca infrastructura este esentiala pentru companii", a subliniat el.Romania a inregistrat in Europa cea mai mare crestere economica, a spus deputatul Gerhard Zickenheiner. "Este o realizare deosebita si, de aceea, duce cu atat mai mult la disperare atunci cand reprezentantii mediului de afaceri declara ca acest lucru nu se intampla datorita politicii, ci in pofida politicii".