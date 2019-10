Increderea investitorilor straini in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa OUG 114

Ziare.

Rezultatele sondajului pentru ultimele 6 luni ale indicelui de perceptie privind mediul de afaceri, realizat de doua ori pe an in randul membrilor FIC, nu aduc modificari semnificative fata cele din martie anul acesta."Increderea membrilor FIC in mediul legislativ ramane la un nivel scazut dupa episodul Ordonantei de Urgenta nr. 114/2018 si nu s-a deteriorat mai mult de atunci. Romania continua sa aiba evaluari negative cand vine vorba de infrastructura sau de birocratie, dar acestea sunt lucruri pe care intreg mediul de afaceri le spune de ani de zile", se arata in comunicat.FIC avertizeaza ca investitorii si oamenii de afaceri au fost nevoiti sa se adapteze la "noul normal", adica o situatie in care lipsa de predictibilitate este un dat si in orice moment Guvernul sau Parlamentul pot adopta o lege sau lua o decizie cu impact semnificativ, fara consultari prealabile sau o perioada rezonabila in care companiile sa isi adapteze si ajusteze operatiunile."Evolutia cea mai ingrijoratoare este cea legata de indicatorul privind disponibilitatea fortei de munca, unde de trei ani observam o continua deteriorare. Doua treimi dintre repondenti spun ca astazi nu gasesc forta de munca adecvata pentru nevoile companiei lor. Este pentru prima data cand mai mult de jumatate dintre cei care raspund la chestionar fac aceasta afirmatie", se arata in comunicat.Totodata, comparativ cu rezultatele din martie 2019, nu exista schimbari majore privind perceptia membrilor FIC referitoare la mediul de afaceri din Romania. Astfel, aproximativ jumatate dintre repondenti se asteapta ca veniturile lor sa creasca si o treime anticipeaza ca acestea vor ramane la fel si in 2020."Observam o scadere a numarului de repondenti care se asteapta la o crestere a pietelor pe care exporta, ceea ce nu este surprinzator avand in vedere incetinirea cresterii economice din Germania si zona euro, principalii parteneri comerciali ai Romaniei. Pentru perioada urmatoare, o treime dintre respondenti anticipeaza o crestere a nivelului investitiilor si 40% doresc sa angajeze mai multe persoane decat in 2019", se arata in comunicat.Scorurile negative pe care Romania le primeste la capitolele infrastructura, birocratie si reglementare raman foarte mici. In ceea ce priveste increderea in mediul economic si legislativ, membrii FIC spun ca nu s-a schimbat nimic in ultima jumatate de an, atunci cand s-a inregistrat o deteriorare semnificativa a acestui."Pe de o parte acest lucru se datoreaza faptului ca nu au mai existat decizii similare cu OuG 114/2018, dar si ca nu s-au facut pasi pentru restabilirea increderii. Daca ne uitam la rezultatele de acum si la evolutia acestui indice al perceptiei consideram ca autoritatile si partidele politice trebuie sa lucreze in perioada urmatoare in doua directii esentiale. In primul rand trebuie reconstruita increderea in sistemul politicilor publice si cel legislativ al tarii", se arata in comunicat.Romania este un membru stabil si important al Uniunii Europene (UE), ceea ce ii confera un surplus de incredere comparativ cu alte posibile destinatii pentru investitii straine, dar in acelasi timp, lipsa de predictibilitate si stabilitate pot deteriora acest potential, potrivit FIC."In al doilea rand sunt necesare masuri pe termen scurt si lung pentru a rezolva tensiunile din piata muncii. Companiile se vor adapta la conditiile din piata fiindca nu au de ales, dar factorii de decizie trebuie sa aiba grija ca nivelul general al salariilor sa nu depaseasca productivitatea economiei si astfel sa afecteze pana la urma competitivitatea regionala a Romaniei.De aceea, politicile publice nu trebuie axate pe mentinerea unui nivel scazut al salariilor, ci pe cresterea productivitatii economiei romanesti. In acest sens sunt necesare toate acele investitii majore in infrastructura, sanatate si educatie pe care mediul de afaceri le cere de mult timp, concomitent cu cresterea calitatii serviciilor publice si a calitatii vietii pentru a opri exodul fortei de munca calificate", se arata in comunicat.Citeste si Instabilitatea politica, inflatia si cursul euro, principalele temeri ale investitorilor in Romania