Investitorii germani mai cred in piata romaneasca: Transilvania conteaza, aici se face business

AHK Transylvania Office, la Cluj

Piedici care merita depasite

Activi in intreaga regiune

Romania ramane un taram al surprizelor pentru straini - turisti sau investitori. Un prim contact al germanului, italianului sau austriacului cu Romania devine o avalansa de contradictii.Tara era considerata pana nu demult repetentul Europei; printre cele mai sarace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu carutele trase de cai intr-o tara UE au tot facut inconjurul mass media straine.Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank, Schaeffler, Dekra si altele le sar in ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi catre marile orase romanesti. Cladiri moderne, constructii din sticla si localuri hip distrug instantaneu imaginea intiparita de la distanta.Si analizele economice din ultimii ani au adus rezultate surprinzatoare: in 2017, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE: aproximativ 7%.In calitate de cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei si ca element deloc neglijabil al motorului cresterii economiei romanesti, germanii activeaza in momentul de fata cu circaAproape 300.000 de oameni au gasit locuri de munca la firmele cu capital german.Cu toate neajunsurile si contradictiile de care s-au lovit in mediul romanesc de afaceri,Mai mult decat atat, business-ul german mai pune un picior in Transilvania: la inceputul celui de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) a deschis un birou la Cluj (foto) . Al doilea, dupa cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu 15 ani."AHK isi propune sa faca parte din proiectul de intinerire si innoire a Romaniei", a declarat, la deschidere, Dragos Anastasiu, presedintele AHK Romania. "Deschiderea acestui birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine intelese".In ciuda retoricii impotriva multinationalelor,. Investitorii straini, implicit cei germani, stiu cu siguranta acest lucru, avand in vedere sumele masive investite, cu precadere in regiunile Bucurestiului, Banatului si Transilvaniei.Statisticile AHK arata ca(Bulgaria 0,9 miliarde, Grecia - 3,5 miliarde, Ungaria - 4,2 miliarde)Totusi, instabilitatea politica interna si actiunile Guvernului din ultimii doi ani, care au dus la demonstratii constante ale societatii civile, lipsa infrastructurii, coruptia au scazut increderea investitorilor in Guvern si consecutiv in mediul de afaceri din Romania.Acest lucru a fost documentat intr-un studiu amplu realizat de AHK, la care au participat 130 de companii cu capital german din Romania.. AHK a luat pozitie fata de aceste derapaje, trimitand o scrisoare oficiala premierului Dancila, cu speranta ca aceste derapaje nu reprezinta opinia oficiala a Guvernului. Scrisoarea a ramas fara raspuns, a precizat Dragos Anastasiu la Cluj.Despre acest subiect s-a discutat de altfel si la Conferinta "Romania la Presedintia Consiliului Uniunii Europene - oportunitati si provocari", organizata de AHK in Aula Magna a Universitatii Babes-Bolyai, in ziua inaugurarii biroului de la Cluj.. AHK se va implica in continuare in dezvoltarea sistemului dual de invatamant, care sa coordoneze oferta educationala cu nevoile de pe piata muncii.Pentru ca in ultimii ani, companiilor le este tot mai greu sa gaseasca personal corespunzator. O mare parte din potentialii angajati pleaca in strainatate la munca, iar altii nu au pregatirea profesionala adecvata.Pe de alta parte, costurile scazute pentru forta de munca fata de celelalte state europene si calificarea angajatilor cu studii superioare inclina balanta in favoarea avantajelor pe care le are piata romaneasca pentru investitorii straini.Clujul a fost ales de catre AHK, printre altele, pentru renumele orasului ca centru universitar. Si faptul ca este bine conectat la Europa, avand o comunitate de business dinamica, a contribuit la optiunea AHK.Firmele germane si romanesti din intreaga regiune vor fi incluse in activitatile AHK Transylvania Office, care are de gand sa-si extinda network-ul dincolo de granitele Clujului."AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastra (...) si va sprijini companiile din regiune in activitatile lor", a asigurat Sebastian Metz, director general AHK si membru in Consiliul Director.Ceea ce nu pot asigura nici cei mai priceputi oameni de afaceri in momentul de fata este daca suma contradictiilor ce compun mediul de afaceri din Romania va ramane constanta sau nu.In mod mai mult sau mai putin direct, de pe agenda Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana face parte si imbunatatirea imaginii Romaniei in Germania. "Semnalul este pentru Germania", a declarat Dragos Anastasiu. "Transilvania conteaza, aici se face business".