Investitorii straini: Avantajele Romaniei se erodeaza rapid. Exista investitori care s-au intors din drum. Nu poti face afaceri intr-o tara pustie Interviu

Considerati ca in acest moment mediul de afaceri din Romania este unul prietenos pentru investitori?

De ce nu a fost un an usor? Care au fost masurile economice si fiscale cu cel mai mare impact pe business-ul investitorilor straini si ce efecte s-au inregistrat deja?

Cat de afectati sunt investitorii de revolutia fiscala?

In mediul privat, salariile au scazut ca urmare a modificarilor? Ministrul Muncii spune ca au scazut numai acolo unde patronii i-au furat pe angajati.

Vorbeati despre cresterea economica si date preliminare ale Institutului National de Statistica indica un procent record pentru anul trecut - 7%. Peste cea a Chinei. Sunt din punctul dvs date credibile?

Cum au evoluat investitiile straine in Romania in 2017 raportat la anii anteriori? Care e trendul?

Care sunt atuurile pe care le mai are Romania in acest moment ca destinatie pentru investitorii straini?

Exista zone preferate de investitorii straini si zone evitate?

Care sunt cele mai mari nemultumiri si ce va ingrijoreaza cel mai tare?

Exista cazuri de antreprenori care s-au intors din drum din cauza climatului politic din Romania si din cauza acuzatiilor lansate la adresa multinationalelor?

Cum explicati dvs aceste acuzatii impotriva multinationalelor?

Cum vedeti dvs anticoruptia din Romania? Se tem investitorii straini ca ar putea fi victime ale unor abuzuri?

Vedeti in Romania o campanie anti-justitie?

Exista un discurs in politica si media potrivit caruia investitorii straini sunt beneficiarii anticoruptiei care ar fi axata pe doborarea capitalului autohton. Asa este?

Care sunt asteptarile in privinta evolutiei economiei Romaniei in acest an si pe termen mediu?

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat, Franz Weiler a explicat care sunt principalele nemultumiri ale investitorilor straini si a tras cateva semnale de alarma:- Investitorii nu se sperie la prima furtuna, dar, odata speriati, au optiunea de a alege alta destinatie. Increderea pierduta este greu de recastigat.- Anunturile repetate de schimbari ale abordarii sistemului fiscal au creat un sentiment de neincredere in randul investitorilor.- Revolutia fiscala a generat un haos administrativ pe care companiile au facut un efort incredibil sa il depaseasca.- Ministerele nu au informatii complete la zi nici din zona mediului de afaceri, nici din cea bugetara- Ideea aceasta ca patronii ii fura pe angajati este falsa si daunatoare. Este o generalizare ridicola.- In contextul cresterii economice din Uniunea Europeana, ne-am fi asteptat ca Romania sa atraga mai mult capital strain. Acesta poate fi un semnal al scepticismului investitorilor straini.- In ultimii ani, Romania nu a mai reusit sa atraga mari investitii. Avantajele competitive ale Romaniei se erodeaza rapid.- Exista antreprenori straini interesati de Romania care s-au intors din drum din cauza climatului politic si acuzatiilor lansate la adresa multinationalelor.- Nu se pune problema unei dezbateri fundamentale despre lupta anticoruptie in Romania, ci mai degraba continuarea procesului de reforma si consolidare.In general, Romania este o tara atractiva pentru investitori, desi trebuie sa va marturisesc ca anul precedent nu a fost cel mai usor pentru cei deja prezenti. Ne-am confruntat cu mult prea multe schimbari care s-au succedat cu rapiditate si nici nu pot sa spun ca a existat un dialog consistent intre mediul de afaceri si autoritati.Investitorii nu se sperie la prima furtuna, mai ales companiile mari pe care FIC le reprezinta. Aceste companii opereaza in foarte multe tari si au capacitatea de a rezista, cel putin un timp, unor turbulente politice sau economice.Reversul medaliei este ca,. Increderea pierduta este greu de recastigat. Tocmai de aceea, este important ca autoritatile sa gestioneze cu moderatie relatia cu mediul de afaceri.Abia de acum inainte vom incepe sa vedem efectele pentru multe dintre masurile de anul trecut. Pe de o parte, am avut o crestere economica record, ceea ce s-a vazut cu siguranta in randul companiilor care si-au extins activitatea si au angajat oameni.Pe de alta parte, anunturile repetate de schimbari ale abordarii sistemului fiscal care nu s-au materializat - cum a fost impozitul pe cifra de afaceri - impreuna cu cele care s-au materializat si al caror rost nu ne-a fost explicat - respectiv transferul contributiilor sau Split TVA - au creat un sentiment de neincredere in randul investitorilor. Efectele asupra mediului economic le vom vedea anul acesta si in cei care urmeaza.Destul de afectati. FIC a transmis inca din luna octombrie o scrisoare deschisa in care spuneam foarte clar ca nu intelegem rostul transferului contributiilor, ce probleme rezolva si de ce este aceasta solutia cea mai buna.La acel moment, am subliniat nevoia analizelor de impact si sustineam aceasta necesitate dand exemplu de calcul pentru un salariu part-time de 650 de lei, situatie in care angajatului nu ii ajungeau banii sa isi acopere obligatiile.Nici pana astazi nu am primit un raspuns, dar intre timp au fost identificate tot mai multe astfel de situatii. Companiile au trebuit sa refaca si sa renegocieze sute de mii de contracte intr-un timp foarte scurt. S-au gasit, de asemenea, fara voia lor intr-o relatie tensionata si de neincredere cu angajatii lor.In ciuda a ceea spun unii si altii, bunastarea angajatilor nostri ne preocupa si toti membrii FIC au incercat sa gaseasca cea mai buna cale, astfel incat veniturile angajatilor sa nu fie afectate.Este imposibil de stiut in clipa de fata. In lipsa unei digitalizari adevarate a administratiei, nimeni nu poate sti. De fapt, aceasta a fost si problema:Cu atat mai mult ideea aceasta ca patronii ii fura pe angajati este falsa si daunatoare. Este o generalizare ridicola. Astfel de afirmatii nu sunt binevenite. Membrii FIC inteleg foarte bine ca angajatii lor sunt cea mai importanta investitie.Acestea sunt datele oficiale, le luam ca atare. Am facut publica in mai multe randuri opinia noastra caO economie nu poate fi redusa la un singur cuvant. Cresterea pe care o vedem este extraordinara, dar lumea este mult mai putin predictibila decat era cu 10-15 ani in urma.Investitiile straine sunt pe un trend ascendent in ultimii ani, insa acestea nu au reusit sa atinga inca nivelul anterior crizei. Conform datelor BNR, in 2017, fluxul de investitii straine directe (ISD) a fost de 4,58 miliarde de euro, in crestere cu numai 1,5% fata de 2016.In contextul cresterii economice din Uniunea Europeana,De asemenea, ingrijorator este si faptul ca, in ultimi ani,. De exemplu, o parte semnificativa a fluxului de 4,52 miliarde de euro de ISD-uri din 2016 sunt bani adusi de companiile deja existente pe piata.Romania trebuie sa fie constienta ca. Sunt necesare investitii semnificative in educatie si infrastructura pentru a mentine acelasi ritm de dezvoltare economica. Unii dintre indicatori au deja o directie negativa pe termen mediu.Romania este membra a UE. Este un atu incredibil. Taxele, cu exceptia celor pe munca, sunt relativ mici, dar se schimba mereu. Forta de munca este educata, insa incepe sa fie din ce in ce mai putin disponibila.Daca va uitati pe statisticile oficiale, o sa vedeti ca 15 judete ale Romaniei atrag 90% dintre investitorii straini. Cel mai important motiv pentru care anumite zone sunt evitate este lipsa infrastructurii care sa conecteze acele zone cu restul tarii si cu Uniunea Europeana. Este atat de simplu.Lipsa infrastructurii si impredictibilitatea politicilor economice, o administratie fiscala nereformata, care este un calvar pentru oamenii de afaceri si lipsa unui dialog real si nedisimulat cu cei care propun reglementari cu impact semnificativ asupra afacerilor noastre.Exista, insa nu as vrea sa dau nume. Sunt unele cazuri particulare si nu putem vorbi inca de o tendinta, dar cred ca politicienii ar trebui sa fie mai atenti si mai echilibrati in declaratiile pe care le fac.Nu prea putem sa ni le explicam. Am realizat un studiu impreuna cu ASE din care reiese ca investitorii straini au avut o contributie semnificativa la dezvoltarea economica a Romaniei. Vorbim de investitii straine de zeci de miliarde de euro care au venit in aceasta tara.Toate companiile trebuie sa respecte legea, asta este indiscutabil. Membrii nostri au sisteme de guvernanta corporativa si sunt unele dintre cele mai de incredere companii. Aceasta generalizare cum ca investitorii straini au venit aici ca sa "exploateze" Romania este o incercare de intoarcere in timp, imposibil de acceptat pentru o tara europeana in secolul XXI.Dupa aderarea Romaniei la UE, am vazut cu totii o consolidare a sistemului judiciar.Cred ca cei care abuzeaza nu discrimineaza. Orice companie, locala sau straina, poate fi victima. De aceea, este important sa existe un sistem judiciar independent si corect care sa poata proteja orice agent economic de abuzuri. Romania a facut pasi clari in aceasta directie in ultimii ani.Nu imi este usor sa va raspund. Vedem cu siguranta o atmosfera tensionata in jurul sistemului judiciar si nu intelegem de ce. Dupa cum spuneam, impresia noastra este ca el s-a imbunatatit in ultimii ani. Noi ne doream mai degraba infiintarea unor curti specializate in drept comercial sau eficientizarea sistemului.In continuare asteptam foarte mult dupa unele decizii si ele nu sunt unitare la nivelul tarii.Daca cineva imi poate explica obiectivul unei asemenea "campanii", as fi curios sa il aflu si eu. Companiile straine vin in Romania, deoarece mediul de afaceri este atractiv si pot face profit. Nu vreau sa fiu condescendent, dar sa nu uitam ca peste 90% dintre investitiile companiilor straine vin din UE, din tari dezvoltate precum Olanda, Germania, Austria, Franta etc. Este greu sa argumentezi ca aceste companii au venit sa spolieze Romania.De ce ar vrea investitorii straini sa distruga capitalul autohton?Uitati-va pe statisticile internationale, SUA si UK sunt tarile care atrag cele mai multe investitii straine si nu putem spune ca duc lipsa de capital local. Cred ca cei care au acest discurs il spun din motive pe care noi nu le putem intelege.Daca ne uitam la prognozele oficiale si la cele ale institutiilor internationale,. Pe termen mediu, speram sa existe o reorientare a cheltuielilor publice catre investitii si sa nu apara o deteriorare a principalilor indicatori macroeconomici.