Investitorii straini le-au scris lui Dancila si Teodorovici: Problemele sesizate privind mutarea contributiilor erau intemeiate. Chiar au aparut altele noi

Datele oficiale confirma scaderi de salarii dupa transferul contributiilor

"Revolutia fiscala" zace de peste 3 luni in Parlament

Ziare.

com

"In data de 31 octombrie 2017, FIC a transmis o scrisoare similara prim-ministrului in functie la acea vreme, domnul Mihai Tudose. Am afirmat inca de atunci faptul ca nu intelegem argumentele economice ale acestei decizii si am rugat Guvernul sa transmita public si fara echivoc ce problema doreste sa rezolve prin mutarea contributiilor si de ce crede ca aceasta este o solutie buna.Nu in ultimul rand, ne-am exprimat ingrijorarea ca aceasta masura, in lipsa unui studiu de impact si fara o atenta pregatire a implementarii, va avea efecte neprevazute", se arata in scrisoarea transmisa de Consiliul Investitorilor Straini premierului Viorica Dancila, ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si sefului Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Reprezentantii FIC spun ca mesajele mediului de afaceri au fost ignorate si ca realitatea a demonstrat ca problemele sesizate de angajatori au fost intemeiate si chiar au aparut in plus altele noi."Acum suntem din nou intr-o situatie care nu ofera suficienta predictibilitate si stabilitate. Ordonanta de urgenta 79/2017 care este in vigoare de la 1 ianuarie 2018 a fost discutata de Senat si a ramas la nivelul Camerei Deputatilor, fiind neclar cand si daca aceasta o va adopta sau modifica.Ne putem imagina cu totii noi amendamente care ar putea da peste cap intregul sistem al relatiilor de munca si ar putea genera probleme si costuri pe care angajatorii nu si le pot asuma. Lipsa de claritate in ceea ce priveste scopul masurii de transfer al asigurarilor sociale, precum si lipsa de intelegere a impactului pentru diversele categorii de angajati au facut ca implementarea sa nu se realizeze in mod uniform de catre toti angajatorii din mediul privat.", subliniaza FIC in scrisoare.Investitorii straini atrag atentia ca angajatorii isi doresc o legislatie clara si predictibila, care sa asigure stabilitate pe termen mediu, garantie conferita de adoptarea finala sub forma unei legi aprobate de Parlament si publicata in Monitorul Oficial.Guvernantii anuntau ca salariile romanilor nu vor scadea din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat sau a Legii salarizarii insa datele oficiale prezentate azi de INS arata contrariul : salariile unor angajati din sectorul bugetar au scazut in luna februarie.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune insa ca nu stie din ce cauza oamenii s-au trezit cu mai putini bani in buzunar, precizand ca trebuie vazut ce s-a intamplat."Asa cum v-a spus si Olguta Vasilescu, acolo unde s-a intamplat asa ceva trebuie vazut de ce s-a intamplat, care sunt motivele", a declarat Teodorovici, prezent la o conferinta organizata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost adoptat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul n-a fost terminat nici pana in ziua de azi.Intre timp, Guvernul a tot carpit "revolutia fiscala" prin mai multe ordonante de urgenta , dar, cu toate acestea, oamenii de afaceri atrag atentia ca inca mai sunt multe probleme in ordonanta 79 care trebuie rezolvate.Luna trecuta, deputatul USR Cossette Chichirau, membru in Comisia pentru Buget din Camera Deputatilor, a declarat pentru Ziare.com ca proiectul a fost pus de mai multe ori pe ordinea de zi, insa apoi a fost scos.Unul dintre motive, spune deputatul, ar fi ca sunt multe amendamente bune din partea Opozitiei, iar parlamentarii Puterii incearca sa si le asume."Proiectul a fost pus de vreo doua, trei ori pe ordinea zi acum vreo cinci saptamani si a tot fost scos. Au fost multe amendamente si cred ca si-au dat seama de ce greseli au facut. Noi am depus amendamente si cred ca, la fel cum se intampla de obicei, cei de la Putere isi asuma amendamentele Opozitiei si spun ca sunt ale lor si ca ei au facut treaba asta buna.In general, pe orice lege unde noi depunem amendamente, ei o retrag de pe ordinea de zi, o repara daca isi dau ei seama ca s-ar crea in opinia publica un curent impotriva lor, si apoi prezinta din nou o forma modificata cum am propus si noi. Cam asta este tactica", ne-a declarat Cossette Chichirau.Deputatul USR mai afirma ca un alt motiv ar fi ca parlamentarii PSD nu se inteleg cu propriul Guvern.