Investitorii straini prevad un an foarte prost in procent record, din cauza masurilor PSD: Norii par sa se adune

Conform sursei citate, 24% dintre respondenti se asteapta ca veniturile lor sa se contracte, in acest an fata de doar 14%, in 2018, in timp ce 20% estimeaza ca afacerile lor se vor contracta, comparativ cu 12% care anticipau acest lucru, in martie 2018.De asemenea, aproximativ 20% dintre cei chestionati vad o diminuare a exporturilor si a activitatii lor pe piata interna, dublu fata de acum sase luni, iar 30% se asteapta ca rezultatele propriilor afaceri, pentru urmatoarele 12 luni, sa se inrautateasca fata de perioada anterioara, comparativ cu 15% care aveau aceste asteptari in martie 2018.Peste o treime dintre respondenti (35%) prevad un declin al investitiilor lor, aproape dubla fata de anul trecut, cand procentajul era de 19%. In plus, 37% dintre investitori considera ca vor angaja mai putine persoane in perioada urmatoare, in timp ce, in 2018, doar 17% au raspuns astfel."Inca observam un numar consistent de respondenti, care considera ca afacerea lor va creste si care vor continua sa investeasca, dar exista semne ca aceasta tendinta se poate inversa. Este inca prematur sa stim daca vorbim despre o schimbare pe termen scurt sau ceva structural si mai profund. Vom avea o viziune mai buna atunci cand vom derula sondajul in septembrie 2019.Totusi, vazand aceste rezultate, consideram ca trebuie sa transmitem un avertisment timpuriu si anume ca norii par sa se adune, iar lipsa de predictibilitate pe care am vazut-o in ultima perioada incepe sa aiba efecte negative. Aproape 85% dintre respondenti declara ca mediul de afaceri din Romania s-a inrautatit, procent record in sondajul FIC pana in prezent.Dupa OUG 79, la finalul anului trecut, OUG 114/2018 a avut un impact puternic asupra unor sectoare importante din economia romaneasca si a condus si la scadere semnificativa a Bursei atat din cauza prevederilor sale, cat si din cauza absentei totale a dialogului si a transparentei. Companiile activeaza acum intr-un mediu de afaceri care asteapta, in orice moment, o ordonanta de urgenta cu impact asupra operatiunilor si profitabilitatii lor", se mentioneaza intr-un comunicat de presa al FIC, transmis joi AGERPRES.Rezultatele Indicelui de perceptie al FIC arata ca mediul de afaceri se confrunta, in prezent, cu noi ingrijorari privind modificarile propuse pentru Legea Dialogului Social, incertitudini legate de sistemul Pilonul 2 de pensii si piata de capital din Romania, lipsa fortei de munca si diminuarea cererii din zona euro.. Desi inca nu stim daca acest declin al perceptiei investitorilor este trecator sau va fi de lunga durata, credem ca fereastra masurilor cu rezultate imediate si a stimulentelor fiscale se inchide cu repeziciune.Ca Romania sa mentina ritmul de crestere din anii trecuti sunt necesare reforme profunde, dar si o abordare diferita in ceea ce priveste procesul legislativ si dialogul cu mediul de afaceri. Politicile publice de importanta majora nu mai trebuie adoptate fara dialog si analize de impact bine facute, infrastructura trebuie construita, administratia trebuie sa se digitalizeze, iar companiile din Romania trebuie sa urce in lantul valoric global", se noteaza in raport.La aceasta editie a indicelui de perceptie au raspuns 47 dintre cei 125 de membri FIC.