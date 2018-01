Japonezii cauta in Romania calitatea angajatilor si mediul IT, dar pun accent si pe statul de drept

Cum a fost la Guvernul fara premier

Japonezii investesc in infrastructura noastra

Ziare.

com

Maruyama, care este purtatorul de cuvant al delegatiei ce l-a insotit in Romania pe premierul nipon Shinzo Abe, a vorbit despre vizita inaltului demnitar la Bucuresti si despre cateva dintre prioritatile relatiei viitoare Romania-Japonia."Companiile japoneze sunt interesate de Romania. Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiilor in Romania sunt foarte atragatoare pentru companiile japoneze", a punctat purtatorul de cuvant.In ceea ce priveste colaborarea economica Romania-Japonia, Maruyama a mentionat, drept context, Acordul de parteneriat economic Japonia-Uniunea Europeana."Japonia si Uniunea Europeana impart aceleasi valori fundamentale -, alaturi de alte valori fundamentale", a spus el. In prezent, a adaugat oficialul nipon, "ordinea internationala bazata pe acest valori se confrunta cu provocari serioase"."Astfel, vrem sa avem o colaborare mai stransa cu Uniunea Europeana, pentru a fi capabili sa mentinem aceasta ordine internationala, bazata pe valorile acestea", a punctat Maruyama.El a vorbit de mediul intalnit in tarile vizitate de premierul Shinzo Abe - Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia si Romania. "In aceste regiuni exista un mare potential economic", a evidentiat el. Acesta a punctat ca toti cei peste 30 de membri ai delegatiei de oameni de afaceri prezenti in acest "turneu" al premierului reprezinta start-up-uri si companii mari."Cred ca va fi bine sa avem un tip de cooperare public-privat pentru a face relatia economica bilaterala mai puternica", a adaugat Maruyama.Purtatorul de cuvant a apreciat ca vizita delegatiei cu oameni de afaceri de la Guvernul Romaniei de marti a fost "fructuoasa"."Nu a avut loc o discutie intre premier si omologul sau, din motivele pe care le cunoasteti, dar consideram ca aceasta vizita este una foarte fructuoasa. Intalnirea cu vicepremierul o consideram unul din stalpii acestei vizite - intalnirea cu oamenii de afaceri", a apreciat el.El a adaugat ca discutia a fost "foarte deschisa".In contextul demisiei premierului Mihai Tudose, prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu a mai mers marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial in programul inaltului oficial nipon.Delegatia economica a fost condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al Cabinetului premierului japonez, si a fost primita de vicepremierul Paul Stanescu."Oamenii de afaceri vor fi aceiasi, este vorba de afaceri. Oamenii de afaceri japonezi au venit aici, in Bucuresti, pentru a-si intalni partenerii. Este vorba de CEO ai unor companii mari, ai unor start-up-uri de ultima generatie in IT. (...) Poate (vicepremierul -n.red.) se va schimba, dar el este persoana care a putut explica mediul economic de aici. Credem ca acest lucru este extrem de important", a declarat Norio Maruyama, referitor la aceasta situatie.El a amintit ca Japonia estesi ca "40.000 de locuri de munca au fost create pentru romani, in Romania, de catre companiile japoneze".Norio Maruyama a spus ca proiectul liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, care acum este "intr-un stadiu foarte important", a fost mentionat de premierul Shinzo Abe in discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni."Infrastructura este importanta cand este vorba de investitiile japoneze, pentru ca nivelul infrastructurii este unul dintre criteriile companiilor japoneze care vor sa vina", a spus purtatorul de cuvant al delegatiei nipone.El a spus si ca premierul Japoniei si Iohannis au vorbit despre programul visa waiver, despre situatia din Coreea de Nord si evolutia relatiilor romano-nipone."Am ajuns la un acord sa ducem mai departe nivelul relatiilor noastre bilaterale - atat la nivel politic cat si economic, deoarece consideram ca suntem parteneri foarte importanti. Si am stabilit, in 2013, printr-o declaratie comuna ale ministerelor de externe, ca trebuie sa avem un parteneriat strategic", a evidentiat Maruyama.El a revenit asupra perspectivelor mediului economic din Romania. "Aici, in Romania, exista un mediu foarte interesant. (...) Este calitatea fortei de munca, in primul rand. Este ceva ce companiile japoneze cauta. Acordul de parteneriat economic cu UE o sa ii faca pe investitorii japonezi sa reevalueze, de exemplu, Romania", a punctat el, mentionand mediul IT si viteza Internetului."Aveti potentialul de a atrage firme japoneze", a spus reprezentantul MAE japonez.Printre firmele reprezentate, la nivelul delegatiei ce l-a insotit pe premierul japonez Shinzo Abe la Bucuresti, s-au numarat Mitsubishi Corporation, NTT Data Corporation si IHI Corporation.