Oficial: Olandezii de la Damen preiau Santierul Naval Mangalia, dar ii permit statului roman sa devina actionar majoritar

Dupa ce statul a blocat o tranzactie similara, in urma cu trei luni, muncitorii de pe santier nu prea mai cred in ce spune Guvernul si vin, oricum, sa protesteze in fata Ministerului Economiei, incepand cu ora 12:30.Purtatorul de cuvant al Ministerului Economiei, Alexandru Macoveiciuc, a declarat pentruca preluarea santierului de catre olandezi a fost deja stabilita."S-a ajuns la o intelegere intre Ministerul Economiei si grupul Damen. La finalul preluarii, Damen va cesiona statului cu titlu gratuit 2% din actiunile pe care le cumpara de la partea sud-coreeana. In consecinta, se va infiinta o societate mixta in care Damen va detine 49% dintre actiuni, iar Ministerul Economiei, prin intremediul SN 2 Mai, va detine 51% din participatie, devenind actionar majoritar", a apreciat Alexandru Macoveiciuc.Acesta a mai spus ca nu detine, inca, informatii cu privire la valoarea tranzactiei.Potrivit unui comunicat remisde Ministerul Economiei, ministrul Danut Andrusca a apreciat ca, in opinia sa, este pentru prima oara in ultimii 28 de ani cand statul urmeaza sa preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic."Din calitatea de actionar majoritar putem sa protejam eficient interesele statului roman si putem sa protejam inclusiv forta de munca inalt calificata de la Santierul Naval", a declarat Danut Andrusca.Dupa ce statul i-a mai impiedicat o data pe olandezii de la Damen sa preia santierul naval de la Mangalia, muncitorii de la Mangalia nu prea mai cred in promisiuni, asa ca vin sa protesteze, indiferent ce anunta Ministerul Economiei."Suntem 300 de oameni de la santier, dar alaturi de noi, la protest, vor fi si alti sindicalisti din confederatii la care este afiliat Sindicatul Liber 'Navalistul'. Vom veni si oameni din Mangalia care vor sa lupte pentru viitorul orasului. Per total, vom fi peste 400 de oameni. Speram ca ministrul Economiei, Danut Andrusca, isi va face timp sa vorbeasca cu oamenii si, poate, chiar sa le dea vestea cea buna. Pana acum, noua nu ne-a spus nimeni nimic oficial", a declarat pentruliderul Sindicatului Liber 'Navalistul', Laurentiu Gobeaja.Reamintim ca Santierul Naval de la Mangalia este detinut in prezent de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul Santierului Naval 2 Mai, in care este actionar majoritar).Damen Shipyard urma sa preia pachetul majoritar de la sud-coreeni in decembrie, in urma unei tranzactii care fusese deja aprobata de Consiliul Concurentei.Respectiva tranzactie nu s-a mai realizat, insa, in conditiile in care Guvernul Tudose a decis ca statul roman sa isi exercite dreptul de preemptiune si sa incerce sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia, in locul olandezilor de la Damen."Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a declarat Mihai Tudose, premierul Romaniei de la acea data.Statul nu a mai cumparat insa pachetul majoritar al santierului de la sud-coreeni, ci doar i-a impiedicat pe cei de la Damen sa o faca, la acel moment.