PNL se opune concesionarii aeroportului Iasi: Nu exista temei legal. E o afacere netransparenta, tipic pentru PSD

Ziare.

com

Sefii Consiliului Judetean Iasi, ai aeroportului, dar si ai firmei Sky Capital Airports au participat, joi, la Iasi, la o dezbatere vizand modernizarea aerogarii iesene.. Surse din administratia ieseana afirma ca Sky Capital Airports face parte dintr-un grup de companii care ar derula afaceri cu aeroportul din Abu Dhabi.Deputatul Marius Bodea, fost director al Aeroportului Iasi, afirma intr-un comunicat de presa, ca dupa ce timp de trei ani nu a fost realizata nicio investitie notabila la aeroportul din Iasi, cei care conduc aerogara incearca sa concesioneze acest obiectiv."Intentiile actualei conduceri a Aeroportului Iasi vorbesc despre, care arata disperarea unei administratii incompetente de a face lucrurile pe repede inainte.. Pistele de aviatie sunt proprietatea publica a statului, prin urmare nu pot fi instrainate.. Termenul este la sfarsitul lui 2021, dar termenul real de decadere este 2031, conform planului de afaceri depus si aprobat la Comisia Europeana. Propunerile investitorilor privind extinderea aeroportului nu sunt deloc convingatoare si par mai degraba", a spus Marius Bodea.Potrivit lui Marius Bodea, cedarea aeroportului unei firme straine arata "cat de slab si nociv este managementul PSD pentru soarta aeroportului"."Atunci cand managementul aduce institutia pe marginea prapastiei, nu vinzi afacerea, ci inlocuiesti managerul. Instrainarea unui bun care aduce plusvaloare comunitatii este cea mai clara dovada ca PSD isi recunoaste incompetenta in administrarea aerogarii.", a mai afirmat deputatul PNL Marius Bodea.Compania Sky Capital Airports este interesata sa preia in concesiune Aeroportul din Iasi, reprezentantii investitorilor sustinand, joi, ca aerogara ieseana poate atinge un trafic de cinci milioane de pasageri in urmatorii 10-15 ani., acesta ramanand in continuare in proprietatea Consiliului Judetean Iasi."Noi dorim sa investim, dar si sa atragem alti investitori. Vrem sa construim un terminal nou, modern, ne gandim sa integram acest aeroport in tot ceea ce inseamna Iasi, astfel incat sa fie usor accesibil. Din estimarile noastre, in urmatorii 10-15 ani, aeroportul poate ajunge la cinci milioane de pasageri. Vrem sa facem aceste proiecte pe termen lung. Iasiul trebuie sa fie conectat cu principalele orase din Europa, dar noi avem un potential si in Orientul Mijlociu, si in Asia", a spus Dorin Catana.Compania a propus totodata dezvoltarea unor servicii in jurul aeroportului (hotel, cartier rezidential, centre medicale), intreaga investitie fiind etapizata pe parcursul a zece ani.Directorul aeroportului iesean, Catalin Bulgariu, a declarat, in cadrul aceleiasi dezbateri, ca modernizarea aeroportului este obligatorie, investitia necesara fiind de peste 100 de milioane de euro.