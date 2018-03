Schweighofer isi vinde padurile din Romania

Ziare.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica."Padurile detinute de Cascade Empire insumeaza 14.283 hectare, localizate in regiunile Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava", se arata in comunicat.Cascade Empire achizitionase padurile respective intre anii 2003-2011 si are in prezent 19 angajati, incluzand personalul diviziei de management forestier, iar intreaga echipa va fi preluata de noul proprietar, potrivit companiei.Holzindustrie Schweighofer a intrat pe piata romaneasca in 2003, iar in prezent opereaza in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de productie a panourilor din lemn cu un total de circa 3.100 angajati.Compania a fost acuzata in trecut de unele ONG-uri ca ar achizitiona lemn taiat ilegal din padurile Romaniei.In iulie 2017, retailerul de materiale de constructii si amenajari interioare Leroy Merlin a anuntat ca a exclus, in perioada martie-iunie 2017, din lantul sau de aprovizionare 25 de furnizori, printre care si producatorul austriac Holzindustrie Schweighofer, deoarece acestia nu aveau certificare FSC (Forest Stewardship Council).Anterior, si alte lanturi de bricolaj precum Hornbach sau Brico Depot Romania anuntasera ca au redus sau sistat aprovizionarea cu produse din lemn provenind de la Holzindustrie Schweighofer.In februarie 2018, compania a anuntat ca, in medie, 70 de camioane sosesc pe zi la fabricile de cherestea din Romania si a mentionat ca a implementat un sistem prin care identifica transporturi neconforme si le refuza.