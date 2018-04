Un fond american investeste in mass media din Romania: "Este crucial ca presa libera si independenta sa fie sustinuta"

Ziare.

Vestea ca un fond american de investitii va intra in Romania a fost facuta la inceputul acestei luni, insa acum se cunosc mai multe detalii.Principalele obiective de investitie ale companiei sunt televiziunile, posturile de radio, precum si publicatiile de importanta nationala sau regionala, a caror "independenta si libertate este crucial sa fie sustinute".Mark J. Robertson, presedinte al Potomac Global Advisor si reprezentant al fondului, a anuntat ca investitiile ar putea ajunge la. In total,, potrivit Business Wire Robertson a adaugat ca investitia este "importanta atat din punct de vedere economic, cat si strategic", considerand ca este crucial ca "" in aceasta regiune.Fondul a deschis in Romania, inca din 2005, filiala Ellaal Goldberg SA, potrivit Profit.ro. Actionarul majoritar al firmei locale este Elaal Golberg Corporation, care detine 70% din actiuni.Restul actiunilor sunt impartite in mod egal, cate 10%, intre Csaba Bartos, Mihai-Robert Rozsa si Cozmin Gusa.Bartos este un cetatean german nascut in Tarnaveni care, din 2013, locuieste in Emiratele Arabe Unite. Rozsa, membru al Baroului Mures din 2000, locuieste in Marea Britanie si deruleaza afaceri in domeniul imobiliar, IT si al serviciilor financiare. Cozmin Gusa este consultant politic si actionar la Realitatea Media.Filiala romaneasca are deja experienta pe plan national, investind in piata de asigurari printr-un parteneriat cu unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din SUA, ARCH Reinsurance Company. Site-ul companiei precizeaza ca aceasta are competente in domeniul juridic, al contabilitatii, al ingineriei financiare si marketing.Conform profit.ro, compania va primi dosare de la societatile media interesate de investitii. Acestea vor fi analizate de conducerea companiei pentru a putea fi identificate cele mai bune oportunitati de investitii.In cazul in care o firma va fi selectata, fondul va prelua cu titlu definitiv un pachet minoritar de actiuni.Cu toate acestea, participarile majoritare nu sunt excluse din discutie. Ulterior, societatea media si Ellaal Goldberg vor gandi o strategie de afaceri, cu scopul de a creste cifra de afaceri a firmei.