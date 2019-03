Ungaria baga bani in Transilvania: Peste 400 de fermieri si IMM-uri vor primi fonduri nerambursabile

Ziare.

Seful UDMR a fost primit de Szijjarto la sediul ministerului, potrivit agentiei nationale de presa din Ungaria, MTI Cei doi s-au inteles ca Guvernul Ungariei, in colaborare cu UDMR, sa continue si in acest an programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, care s-a dovedit a avea un succes neasteptat, conform unui comunicat de presa al ministerului.Astfel, s-a incheiat etapa de analiza a dosarelor depuse din zona Campia Transilvaniei de pe raza judetelor Cluj si Bistrita-Nasaud. Peste 400 de fermieri, precum si IMM-uri, vor beneficia de fonduri nerambursabile din partea Guvernului Ungariei.De asmenea, cei doi au mai discutat despre un posibil acord privind demararea unor programe de studiu in limba maghiara la universitatea din Targu Mures.In fine, "cei doi au considerat imbucuratoare vestea ca, dupa lungi discutii cu Guvernul Romaniei, partile implicate sunt aproape de un acord privind infiintarea unui institut cultural maghiar la Cluj-Napoca", potrivit sursei citate.