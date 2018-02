Unul dintre cei mai mari constructori de nave din lume a trimis Guvernului o oferta pentru santierul din Mangalia, a carui vanzare catre Damen a fost blocata

Ziare.

Recent, Guvernul de la Bucuresti a anuntat ca blocheaza tranzactia prin care olandezii de la Damen Shipyards cumparau de la Daewoo pachetul majoritar al Santierului Naval Mangalia, astfel incat statul sa redevina unicul proprietar.Oferta a fost depusa in ultimele ore, conform surselor din Guvern ale Profit.ro Grupul italian Fincantieri , printre cei mai mari constructori de nave din lume, a propus Guvernului roman o intelegere pe termen lung, in care partea italiana, in calitate de partener principal al statului, sa coordoneze operatiunile Santierului din Mangalia, furnizand suport operational si know-how, santierul urmand astfel sa fie inclus in reteaua de santiere operate de Fincantieri de-a lungul Dunarii, inclusiv in piata de desfacere a italienilor.Fincantieri are afaceri anuale de peste 4 miliarde euro si controleaza inclusiv grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila.Santierul Naval din Mangalia este detinut din 1997 de grupul sud-coreean Daewoo in proportie de 51%, restul de 49% revenind Guvernului Romaniei.La finele anului trecut, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a vandut Santierul Naval din Mangalia companiei Damen Shipyards, cel mai mare constructor de nave din Olanda, care detine si santierul naval din Galati, cu circa 26 milioane dolari, tranzactia fiind avizata rapid de Consiliul Concurentei.Grupul sud-coreean incepuse discutiile pentru vanzarea santierului din Mangalia in 2016, in cadrul eforturilor de restructurare a operatiunilor internationale.