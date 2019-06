Cum a ramas statul fara sute de cinematografe: Retrocedari, demolari sau transferuri

Ziare.

Astfel, daca la infiintarea RADEF existau 600 de astfel de unitati in administrarea institutiei, conform celor mentionate de catre ministrul Valer-Daniel Breaz in raspunsul sau, "din patrimoniul companiei au iesit un numar de 321 de imobile, prin diferite acte normative sau juridice".Conform documentelor, in judetul Iasi existau sase cinematografe. Unul dintre ele, Cinematograf "Copou", cu o capacitate a salii de 500 de locuri, a fost vandut, in timp ce toate celelalte cinci, anume Cinema "Victoria", "Dacia", "Tineretului", "Republica" si Cinematograf "1 Mai", din orasul Hirlau, au fost transferate prin hotarari de guvern, devenind astfel parte din domeniul privat al statului.Cinematograful "1 Mai" a fost scos din patrimoniu, insa protocolul in care este specificat transferul cladirii din proprietatea RADEF, spun reprezentantii companiei, "nu mai exista in arhiva institutiei"."In aceeasi situatie, fara dovezi clare in arhiva companiei ale celor mentionate in situatia inaintata se afla alte patru cinematografe din tara, anume: Cinematograf Gradiste din judetul Arad, Cinematograf Bobalna din judetul Cluj, Portile de Fier din judetul Mehedinti si Cinema Victoria din judetul Vaslui", se arata in comunicatul de presa remisIn documentul realizat de senator se arata ca cele mai multe imobile, adica 186, au fost transferate din patrimoniul RomaniaFilm prin hotarari de guvern.Alte 65 au fost retrocedate conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada anilor 1945-1989, iar alte 44, incluse in rubrica "alte categorii", au fost fie demolate, fara vreo justificare a reprezentantilor RADEF (de exemplu, Cinematograful "Progresul", din judetul Alba), fie vandute.Senatorul adauga ca cinematografele care au fost transferate, dupa ce au fost scoase din patrimoniul RADEF, in domeniul public al statului, au fost dintr-un total de 321, doar cinci - doua dintre acestea se afla in judetul Sibiu, iar celelalte trei in Valcea, Tulcea si Alba."Infrastructura cinematografica impartaseste soarta infrastructurii culturale postrevolutionare in general, de la librarii la camine culturale, de o tristete iremediabila. Faptul ca Ministerul Culturii ne-a pus la dispozitie aceasta situatie a cladirilor care au iesit din administrarea si patrimoniul RADEF este un prim pas pentru limpezirea hatisului care de ani buni inconjoara cinematografele romanesti.E uimitor si scandalos insa cum chiar si in inventarul acesta al companiei exista cinematografe demolate fara vreo justificare mentionata in dreptul lor sau cum reprezentantii precizeaza negru pe alb ca in arhiva institutiei nu se mai gasesc anumite protocoale - acte importante pentru deslusirea destinelor acestor cladiri. Sper ca oamenii de cultura, activistii si oamenii din presa sa se sesizeze si sa ceara si ei, la randul lor, socoteala celor responsabili de acest dezastru", a mentionat senatorul USR Dan Lungu.A.G.