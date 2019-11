Dornic sa iti cresti valoarea contului bancar? Afla 5 domenii in care sa-ti investesti banii!

Ziare.

com

Pentru cei care au cunostinte in domeniul economic si timp liber, o alegere foarte buna este deschiderea propriei afaceri, pe care sa o dezvolte treptat. Banii acestora vor produce profit, ceea ce nu poate fi decat un lucru pozitiv.Exista, insa, si o categorie de persoane care nu are cunostinte temeinice in domeniul economic, nici timp si nici nu doreste sa patrunda in lumea afacerilor. Pentru aceasta categorie, solutia potrivita este investirea banilor prin cumpararea de actiuni sau prin parteneriatul minoritar la o firma care activeaza deja pe piata.Aceste persoane pot alege informat si asumat unde sa-si investeasca banii, consultand lista firmelor din Romania si selectand un domeniu care a inregistrat profit in ultima perioada.Printre domeniile cele mai profitabile in anul 2018 se numara:1. Tranzactiile imobiliare care au cunoscut o crestere cu 23% in conditiile in care cifra de afaceri a fost de 15,000,445,514, iar profitul net a fost de 3,476,727,844. Tendinta de crestere este probabila si in anii urmatori, astfel ca profiturile vor continua sa tot creasca.2. Intermedierile financiare cu o crestere de 22% la o cifra de afaceri de 7,256,082,925 si un profit de 1,622,611,261.3. Industria extractiva care a evoluat pozitiv cu 15% fata de anul anterior, cifra de afaceri fiind de 28,575,678,156 si profitul net de 4,395,184,588.4. Sanatate si asistenta sociala care a crescut cu 13% in anul 2018 cu cifra de afaceri 13,454,170,588 si profitul de 1,791,382,845. Romanii sunt tot mai preocupati de sanatatea lor, asa ca afacerile in acest domeniu vor continua sa creasca, in mod sigur, si in viitor.5. Activitati recreative, culturale si sportive, cu o crestere de 11% la o cifra de afaceri de 15,539,535,822 si cu un profit de 1,745,912,727. In Uniunea Europeana este acordat un interes deosebit acestui domeniu, asa ca si in Romania afacerile de acest gen vor cunoaste cresteri spectaculoase.De evitat sunt acele domenii care nu au avut evolutii pozitive in ultimul an si care au cunoscut pierderi importante. Printre domeniile in care o persoana nu ar trebui sa investeasca banii se numara productia si furnizarea de energie termica si electrica, apa si gaze, posta si telecomunicatii, industria de masini si echipamente, transporturi. Este posibil ca si aceste domenii sa cunoasca o dezvoltare in viitor, dar este necesar ca informatiile sa fie consultate cat mai indeaproape, inainte de a face investitii in aceste domenii.In concluzie, banii romanilor ar trebui investiti si nu sa stea in banca, unde sa-si piarda valoarea, mai ales in conditiile in care, la sfarsit de an, din cauza numeroaselor comisioane, poate aparea surpriza neplacuta ca suma de bani sa fie mai mica decat era la inceputul anului.