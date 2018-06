Dragnea lauda Fondul Suveran: Cei care il critica sunt sobolani si mincinosi patologic

Teodorovici: Nu e adevarat ca cineva fura banii

Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost votat. PNL va sesiza CCR

Replica a venit cand jurnalistii l-au pus sa comenteze afirmatia facuta de fostul premier, potrivit caruia Fondul Suveran i-a fost impus lui Liviu Dragnea de catre un grup de afaceri din Israel si Rusia."Nu sunt acuzatii, sunt prostii, nu exista baza si nici adevar. Unii colegi care azi spun aceste enormitati, inspirati probabil de cei care vorbeau de intelegeri secrete cu evreii, sustineau ca stiu ca e un proiect important. (...) Nu comentez ce spun sobolanii. Mihai Tudose nu se putea opune pentru ca a avut aceasta idee in legatura cu acest fond. Nu vreau sa comentez ce spun sobolanii. Daca ne luam dupa ce spune un sobolan ar insemna sa inchidem tara. Nu putem conduce tara dupa minciunile unor mincinosi patologici", a declarat Liviu Dragnea.Totodata, liderul PSD a subliniat ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii "va ajuta la dezvoltarea infrastructurii, la reindustrializarea Romaniai, va genera foarte multe locuri de munca si va contribui la cresterea PIB".Potrivit liderului PSD, in administrarea Fondului nu va exista influenta politica."Va avea o administrare cu influenta politica spre zero. Vor fi selectati profesionisti, oameni cu experienta, care sa faca aceste companii mult mai profitabile, mai eficiente", a afirmat Dragnea.Liderul PSD a tinut sa precizeze cain FSDI.La randul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca acuzatiile ca cineva fura banii din Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii sunt nefondate."Vizavi de companii si de modul in care actioneaza acest Fond, am auzit astazi si in Parlament fel si fel de acuze total nefondate ca cineva fura banii. Nu, sunt companii profitabile, aceasta a fost una din conditii ca aceste companii sa faca parte din Fond. Chiar ieri am avut un amendament pentru a ne asigura in plus ca ceea ce va intra in Fond se va face pe baza unei analize foarte clare.S-a aprobat un capital de lucru de 2 miliarde de lei si un capital social de 9 miliarde, se fac platile in transe, iar prima transa este de 200 de milioane, iar restul de transe se fac atunci cand exista si investitiile, nu se transfera banii in mod automat catre acest fond", a declarat Teodorovici.Ministrul de Finante a dat asigurari ca proiectul adoptat azi in Parlament este agreat de Eurostat."Principalul subiect de discutie cu cei de la Eurostat a fost modul in care se poate decide, sa zicem, listarea la bursa a unei companii si acel amendament discutat s-a si inclus si este astazi in lege, exact cum Eurostatul l-a recomandat a fi", a mai mentionat ministrul. Deputatii au votat favorabil miercuri proiectul de lege care prevede infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI).Au fost 174 voturi, 98 impotriva si trei abtineri. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Potrivit proiectului, din FSDI vor face parte 33 de companii de stat, iar capitalul social va fi de 9 miliarde de lei.Proiectul a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, iar PNL a anuntat ca va sesiza CCR, afirmand ca PSD-ALDE dau cea mai puternica lovitura economiei nationale.Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, acuza Guvernul si majoritatea parlamentara ca vor sa puna cele mai profitabile companii ale Romaniei sub o administrare total netransparenta si clientelara, aservita unor interese dubioase. Proiectul de lege care prevede infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a fost adoptat de Senat , in luna aprilie.