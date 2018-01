Fondul Proprietatea a renuntat la plangerea impotriva Postei Romane

Ziare.

Reclamanta contestase schimbarea a trei membri din Consiliul de Administratie al Postei Romane care fusesera numiti in conformitate cu prevederile legii 109/2011, a guvernantei corporative.Cu privire la succesul inregistrat in confruntarea din instanta cu actionarul sau minoritar, Posta Romana informeaza:"Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca nefondata a pretentiilor reclamantei (Fondul Proprietatea).La data de 6 decembrie 2017, Posta Romana inregistra un alt castig de cauza in judecarea ordanantei presedintiale cand un alt complet de judecata a respins, in prima instanta, cererile actionarului minoritar cu privire la invalidarea Hotararii AGA prin care sunt revocati din functie trei membri din CA-ul companiei".Ministerul Comunicatiilor sublinia intr-un comunicat din 13 decembrie ca Fondul contestase schimbarea membrilor CA, desi niciunul dintre cei inlocuiti nu era din partea Fondului.De asemenea, reprezentantii MCSI au afirmat atunci ca Fondul Proprietatea obstructioneaza capitalizarea Postei Romane, singura alternativa inaintata de catre actionarul minoritar pentru salvarea operatorului national postal fiind declararea insolventei companiei.Potrivit Postei Romane, de la bugetul de stat a fost alocata suma de 170 milioane de lei pentru capitalizarea companiei. Aceasta va fi aportul statului, proportional cu cota de participare detinuta prin MCSI. Ceilalti actionari vor putea participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare, mai informeaza Posta Romana."Suntem foarte hotarati sa aparam interesul statului in companiile pe care le detinem. Nu voi permite nicio neglijenta din partea managementului companiilor din subordinea MCSI, neglijenta care se poate transforma in avantaj pentru competitie", declara pe 13 decembrie ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova.La randul sau, directorul general interimar al Postei Romane, Elena Petrascu, a mentionat ca institutia se afla in plin proces de readaptare la cerintele pietei.Statul roman detine 75% din Posta Romana, restul de 25% revenind Fondului Proprietatea.Compania are in jur de 25.000 de salariati si detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, cu peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala publica.