Guvernul desfiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii: A fost o schema de imprumuturi fictive

"Un capitol important al acestui proiect de lege priveste Fondul de Dezvoltare si Investitii, o schema, de fapt, de imprumuturi fictive, prin care fostul Guvern a amagit autoritatile locale cu contracte de finantare fara o sursa bugetara reala, ci doar pentru a evita inscrierea unor credite de angajament in calculul deficitului bugetar. (...) Acest mecanism de finantare, urmare a proiectului de lege aflat in prima lectura si pentru care Guvernul urmeaza sa-si angajeze raspunderea, va fi desfiintat. (...)Fondul de Dezvoltare si Investitii se transfera de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, care trebuie sa revina la misiunea ei de baza, aceea de a face prognoze si studii de impact bugetar, se transfera la Ministerul Lucrarilor Publice si Administratiei, iar valoarea imprumuturilor acordate in cadrul contractelor de finantare deja semnate, 239 de contracte de finantare semnate, dintre care 40 au primit deja avans sau deconturi in perioada 1 octombrie - 8 noiembrie, se diminueaza la valoarea deja virata beneficiarilor si diferenta neutilizata se restituie pana la sfarsitul anului intr-un cont la MLPDA", a declarat Ionel Danca, vineri, la finalul sedintei de Guvern, prezentand proiectul de modificare a OUG 114.Fiind intrebat daca FDI va fi desfiintat, el a explicat ca "de trei saptamani, acest Fond, din punct de vedere juridic, este 'greu de ucis'"."Am incercat mai multe formule juridice astfel incat sa anticipam si sa evitam posibile litigii in instanta ca urmare a desfiintarii abuzive a acestui fond. Prin urmare, am transferat fondul la Ministerul Lucrarilor Publice si nu se mai aloca imprumuturi, iar valoarea imprumuturilor contractate se diminueaza la valoarea imprumuturilor acordate. Practic, cei care au primit bani prin acest fond, vorbim de aproximativ 40 de proiecte, raman cu banii luati, nu mai primesc nimic in plus.In acelasi timp, pastram prevederea ca ei trebuie sa ramburseze banii. Si atunci, pentru a putea rambursa banii, trebuie sa ramana un cont disponibil la Ministerul Lucrarilor Publice, unde urmeaza sa se ramburseze banii respectivi. Este o formula de a ne proteja impotriva unor litigii, pe de alta parte asiguram cadrul de recuperare a sumelor date pentru aceste imprumuturi", a declarat Danca.El a mai precizat ca programul de finantare a statiunilor balneare se modifica si se transfera la Ministerul Lucrarilor Publice "intr-un program de finantare a infrastructurii balneare"."In acest caz, contractele semnate pentru proiectele depuse continua la Ministerul Lucrarilor Publice, iar incheierea de noi contracte se va face in limitele bugetare alocate anual", a adaugat seful Cancelariei premierului.Totodata, a spus Danca, schema de gradinite sportive, programul "Growth - investim in copii, investim in viitor", se transfera la Ministerul Lucrarilor Publice si va fi administrat de Compania Nationala de Investitii, iar contractele semnate vor fi derulate pana la finalizare si nu vor mai fi acceptate noi contracte in cadrul acestei scheme de finantare, urmand ca aceasta schema "sa se desfiinteze la finalizarea contractelor deja semnate".