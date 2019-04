Guvernul permite privatizarea Loteriei ca sa poata sa o includa in Fondul Suveran de Dezvoltare

Ziare.

"Actiunile nominative ale Loteriei Romane sunt detinute in totalitate si in mod exclusiv de statul roman", este prevederea care a fost abrogata din OUG nr. 159/1999 privind infiintarea companiei, anunta Profit.ro.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca prin aceasta modificare Compania Nationala 'Loteria Romana' va putea face parte din Fondurile suverane de dezvoltare si investitii.El a explicat ca este necesara aceasta modificare inainte de "hotararea de guvern prin care se va crea, practic, Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii"."Pentru a se crea posibilitatea ca, la momentul infiintarii unor fonduri suverane, la capitalul social al acestora sa poata fi aportate actiunile detinute de statul roman la CN Loteria Romana SA, este necesara o interventie legislativa la nivel primar.Tinand cont de faptul ca nu se mai justifica reglementarea la nivel de lege a participatiei statului la aceasta societate (intrucat calitatea de actionar este prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice), se propune abrogarea prevederilor corespunzatoare din OUG nr. 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" - SA, precum si a actului constitutiv al societatii, prevazut in anexa actului normativ, in scop de asanare legislativa, intrucat de-a lungul timpului, printr-o serie de hotarari ale adunarilor generale a actionarilor companiei, s-au aprobat noi statute, conform dispozitiilor legale in vigoare, forma sa actuala diferind de cea din anexa actului normativ", se arata in nota de fundamentare a ordonantei de urgenta.Un proiect de act normativ publicat luna trecuta de Ministerul Finantelor Publice (MFP) arata ca Loteria Romana si Imprimeria sunt primele doua companii pe care statul propune sa fie incluse in Fondul Suveran de Investitii si Dezvoltare (FSID) Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Finantelor Publice.Capitalul social total al FSDI, initial, este stabilit la 19,112 miliarde de lei si este format din aport in numerar in valoare de 9 miliarde lei, provenit din venituri din privatizare, si din aport in natura reprezentat de pachetele de actiuni nominative in valoare 10,112 miliarde de lei, detinute de stat la cei 28 de operatori economici.