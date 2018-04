Incep reparatiile la pistele aeroportului Henri Coanda

Ziare.

"Primele lucrari vor consta in inlocuirea dalelor de beton degradate pe platforma 1 si caile de rulare aferente, termenul de finalizare estimat fiind noiembrie 2018. Lucrarile se vor realiza pe o suprafata de 3050 mp", se arata in comunicat.In perioada 14 aprilie - 1 mai, vor fi efectuate lucrari de intretinere a stratului de uzura la calea de rulare Oscar , prin frezare si asternerea unui nou strat asfaltic (9.500 mp).In intervalul 1 mai - 1 iunie, vor avea loc lucrari de intretinere a stratului de uzura la calea de rulare Delta."Aceasta prima faza a lucrarilor face parte dintr-un amplu program de masuri de remediere a suprafetelor pavate din Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, plan care prevede, printre altele, operationalizarea pistei 2 (08L-26R) si a balizajului luminos de categorie III A", se arata in comunicat.Decizia vine dupa ce s-a constatat o situatie ingrijoratoare pe aeroportul Henri Coanda - o bucata de pista sa dislocat complet, ceea ce a dus la inchiderea totala pe o perioada de timp