Iustin Paraschiv investeste 20 milioane de euro, creand peste 600 de locuri de munca la fosta ferma Avicola Targu Jiu

Cea mai noua investitie a omului de afaceri in varsta de 37 de ani a fost preluarea activelor Avi Instant Targu-Jiu, fosta Avicola Targu Jiu.Compania avea nevoie de investitii de peste 20 de milioane de euro, mai ales din cauza starii avansate de degradare a capacitatii de productie, dar si a tehnologiei invechite.Planul de afaceri al lui Iustin Paraschiv include retehnologizarea platformei agricole pana la sfarsitul lui 2018 si angajarea a peste 600 de persoane.Iustin Paraschiv conduce Grupul Carmistin, specializat in productia, procesarea si comercializarea carnii, si asigura un lant de productie incepand de la cultivarea pamantului, cresterea animalelor si la vanzarea produselor din carne.Infiintata in anul 2000, Carmistin este unul dintre cei mai mari jucatori din industria agro-alimentara din Romania.Carmistin International, Avicarvil Farm, Avirom Plus, Avicarvil Procurment, Pajo Holding, Avicarvil, Pajo Agriculture, Porcellino Grasso si Agrikilti formeaza un grup de firme care produce anual peste 20.000 de tone de carne de pui, 250.000 de porci si 10.000 de vite in viu in cele 18 ferme specializate.Povestea succesului lui Iustin Paraschiv incepe in anul 2000 cand a pus umarul la afacerea de familie "Ana si Cornel", de la Mizil. Era student la Bucuresti, iar parintii sai, care conduceau deja un abator si o carmangerie, l-au rugat sa-i ajute in firma.Recunoaste si azi ca la inceput i s-a parut extrem de greu, pentru ca nu era familiarizat cu toate secretele afacerii. Dupa un an de munca, a decis sa-si faca o firma separata. De ce? Pentru ca apetitul pentru risc al lui Iustin Paraschiv era mult mai mare decat al familiei. Recunoaste ca, in timp, a acumulat cunostinte in domeniu si experienta si a cautat mereu sa nu creasca gradul de indatorare al companiilor din grup.In anul 2005, Iustin Paraschiv a facut primul milion de euro, insa banii i-a reinvestit prin achizitia Avicola Oltchim, pentru aproximativ 6 milioane de euro. Investitia s-a dovedit dificila, mai ales ca trei sferturi dintre angajati si-au dat demisia odata cu preluarea companiei de catre Iustin si redenumita Avicarvil.Cu timpul, Iustin Paraschiv a dezvoltat Pajo Holding, ce reuneste diviziile de cultivare a terenurilor, cresterea taurinelor, o fabrica de furaje la Ramnicu Valcea si exportul de animale vii, in 2010, holding-ul completandu-si activitatile cu linia de pesticide si ingrasaminte.