Licitatie de 1,67 miliarde lei pentru reabilitarea litoralului romanesc, mai ales in zonele unde dispar plajele

Potrivit anuntului de licitatie postat pe SICAP, se au in vedere lucrari la componente ale sistemului de protectie costiera pentru reducerea eroziunii si asigurarea unui grad corespunzator de protectie a plajelor, care, in unele zone au disparut ca urmare a eroziunii."Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Costinesti, protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Olimp, protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Jupiter-Neptun, protectiassi reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Balta Mangalia-Venus-Aurora, protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mangalia-Saturn, protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona 2 Mai, din cadrul proiectului 'Reducerea eruziunii costiere, aza II (2014-2020)'", se arata in anuntul de pe SICAP.In cadrul proiectului se face, intre altele, lucrari de innisipari artificiale a plajelor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere pentru toate loturile.Valoarea totala estimativa a proiectului este de peste 1,67 miliarde lei fara TVA, iar contractul este impartit in sase loturi.Termenul limita de depunere a ofertelor pentru licitatia care va fi una deschisa este 31 martie 2020, ora 15:00.