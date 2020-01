Nu, Milcovul n-a secat inca! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 si 24 ianuarie 1862

doua exemple

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Aproape 5 milioane de locuitori insumeaza cele 8 judete moldovene (4.971.000, sursa: AICI ) la 1 iulie 2018. Adica aproape un sfert dintre cei 22 milioane de romani inventariati de statistica nationala. Moldova este o regiune mai dens populata decat alte provincii romanesti: Iasiul este judetul cu cea mai numeroasa populatie din tara (944.000 locuitori), Suceava al cincilea cel mai populat judet (757.000 locuitori), Bacaul e pe locul 7, Galatiul pe 12 si Neamtul pe 15.Cand vine vorba de economie, insa, aceleasi 8 judete moldave nu reprezinta mai mult de 13% din economia nationala (135,9 miliarde lei din 1.040,8 miliarde lei total national pe 2019:Iata,: peste 22% din romani produc doar 13% din ce produce natiunea intreaga intr-un an. Niciun judet moldovean nu exceleaza la economie. Iasiul, cel mai populat judet al tarii, reprezinta abia 3% din economia romaneasca, depasit fiind de cinci alte judete (Constanta, Timis, Cluj, Brasov si Prahova). Cat despre Suceava ce sa mai spunem: al cincilea judet ca populatie nu reprezinta decat 1,8% din economie, lasat in urma de alte 15 judete...Cat priveste, cu 8.519 euro/locuitor (25% sub media nationala), ocupand abia locul 22 pe tara!!! Sa traducem, oameni buni:(PIB/locuitor)! Bacaul este abia pe locul 29, cu 32% sub media nationala, Galatiul pe locul 32 cu peste 32% sub media nationala. Ultimele patru judete din Romania ca performanta economica sunt: Neamt (42% sub media tarii), Suceava (43% sub media tarii), Botosani (49% sub media tarii) si Vaslui (52% sub media tarii). Ce se mai poate spune?Cei care fac spume la gura vorbindu-ne despre dezvoltarea regionala au omorat, din indolenta, nepricepere sau rea-vointa, mari bucati de Romania, care le plateste o viata de huzur.. De catre cei 2.000 de oameni care s-au perindat prin parlament, guvern, agentii, autoritatii si la conducerea diverselor "institutii ale statului". Iata cum arata Romania in 1985, in 1995 si in 2018: Iasiul reprezenta 3,2% din PIB in 1985 (la acelasi nivel cu Timisul, cu Clujul si cu Constanta), Bacaul era al 13-lea judet ca pondere in economie, era 3% din economia Romaniei, azi nefiind mai mult de 2,1% din economie. Suceava era al 15-lea judet (2,7 din economie atunci si doar 1,8% astazi), iar Galatiul era al 17-lea judet (2,6% din economie), azi ajungand sa nu reprezinte mai mult de 1,7% din PIB-ul Romaniei.Ce s-a intamplat? Simplu: industriile bacauana, ieseana si galateana au fost mutilate de niste politicieni inconstienti. Culmea, de catre niste politicieni adulati in Moldova natala. Cine a fost oare eminenta cenusie din spatele tuturor aranjamentelor parlamentare din ultimii 30 de ani? Cine era cel mai important negociator politic din Romania, cel mai important broker de putere? Viorel Hrebenciu, un bacauan, altfel o minte ascutita si speculativa, sef de promotie la ASE in anii 70, laudat de catre toti colegii de partid sau de parlament! Cine este politicianul liberal cu cei mai multi ani de ministru sau de lider parlamentar? Varujan Vosganian, parlamentar de Iasi. Cine a fost cel mai influent lider judetean din perioada cand PDL a condus tara? Gheorghe Stefan de la Piatra Neamt, cel care a avut puterea sa faca cea mai spectaculoasa afacere pentru firma americana Microsoft, lucru pentru care a ajuns pana la urma la puscarie. Cine este, de ani buni, numarul doi in PNL si a fost printre primii trei din PDL? Raluca Turcan, vice-prim-ministru, nascuta la Botosani. Cine este cel mai longeviv baron din PSD? Marian Oprisan, baronul de Vrancea.Nu ma pot opri sa dau: in anii 90, inca, cea mai mare companie romaneasca era combinatul siderurgic Sidex Galati. 5% din PIB, atat de mare era. Avea, cum s-ar zice astazi, importanta sistemica. 6 furnale, uzina cocso-chimica, laminoare moderne, capacitate de aproape 9 milioane de tone de otel (productia din 1988). Astazi, Sidex-ul a ramas cu un singur furnal si doua laminoare, productia s-a plafonat la 2 milioane de tone de otel si nu mai reprezinta mai mult de 1,5% din PIB... Cine a facut acest lucru? Moldoveanul (din Roman) Sorin Dimitriu, presedintele FPS, in complicitate cu moldoveanul (din Galati) Florentin Sandu (director al combinatului, deputat) au pus la cale un "credit" de 100 milioane de dolari, care i-a adus combinatului o gaura de 1 miliard si firmei iraniene Bali un castig de 1 miliard de dolari si care a pus Sidex-ul in bratele indianului Mittal pe gratis...In aceeasi perioada, in 1998, Tepro Iasi, cea mai mare uzina de tevi sudate din Europa, era privatizata in favoarea cehilor de la, fierarii veseli adica. Dupa ce au distrus trei sferturi din fabrica, fierarii veseli l-au asasinat pe liderul sindical de acolo, Virgil Sahleanu, in ziua de 7 septembrie 2000. America de Sud? Nu, oameni buni, Iasi, Romania. Da, asta au facut cei 2.000 de politicieni despre care va vorbeam din tara aceasta.Ce-ar fi sa aruncam un ochi pe harta autostrazilor din tara?Intelegeti? Singurii kilometri de autostrada din Moldova, si aceia aflati in lucru, sunt cei aferenti centurii Bacaului, un santier pornit de curand, de altfel. Trista recompensa pentru o cariera de 25 de ani de eminenta cenusie a celui mai celebru bacauan...Poate nu or fi bani, poate e greu de facut vreo autostrada prin sesurile Moldovei, poate ne saboteaza Europa? Or fi inventat vesticii cei perfizi vreo specie protejata de homar din apele Siretului care sa opreasca autostrada moldava? Hai, ca nu aveti noroc deloc. Uniunea Europeana, ingrata Europa, ne-a repartizat noua, romanilor doua coridoare de transport pan-europene, IV si XI. Iata ce afiseaza gratios pe site-ul propriu compania statului roman insarcinata cu autostrazile (imi este si sila sa scriu numele acelei companii):Adica,Ei, uite-asa, de responsabili ce sunt politicienii nostri. Armate de ministri, secretari de stat si directori ignora, cu nonsalanta, banii europeni pentru autostrada care ar lega doua treimi din Moldova si proclama, imberbi, ca vor face, in schimb o alta autostrada, mai scurta, mai scumpa si pe un traseu mai dificil: Iasi-Targu Mures. Pe care o mai numesc si autostrada Unirii, de parca la 1859 Iasiul s-ar fi unit cu Targu Mures, nu cu Bucurestiul. Asadar, ce face clasa noastra politica? Ignora o autostrada de 500 de km, pentru care are bani si nu are obstacole naturale si decide sa faca una de doar 150 km, peste munti si pentru care nu are niciun leu. Cum sa nu le dai cu drag si din suflet multa... pensie speciala?- cea mai mare lucrare finantata a fost "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Internatinal Henri Coanda - Otopeni (Magistarala 6. 1 Mai - Otopeni) - 1,7 miliarde lei"- urmeaza "Reabilitarea liniei de CF Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza max. de 160 km/h, tronsonul 2: km.614-Gurasada si tronsonul 3: Gurasada - Simeria (CNCF CFR SA) - 1,2 miliarde lei"- apoi "Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2 Berceni - Pipera (METROREX) - 622 milioane lei"- apoi "Modernizarea instalatiilor de centralizare electromecanica in 7 statii CF pe sectiunea de circulatie Ilia - Lugoj - 483 mii lei", "Magistrala 5 drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei - Universitate (METROREX) - 447 milioane lei ", "Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Coslariu - Sighisoara (CN CFR) - 384 milioane lei" si "Reabilitarea liniei de CF Brasov - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza max.de 160 km/h, tronsonul: Coslariu - Simeria (CN CFR) - 327 milioane lei"Despre ce vorbim noi aici? Ce tara construim pana la urma? Poate incercam un proiect "pe fonduri europene" sa punem un grad de sarma ghimpata pe albia Milcovului. Sau poate deviem Dunarea pe albia Milcovului...Politica de suprimare a oricaror investitii publice in judetele moldovene a dat roade: a cincea cea mai saraca regiune europeana este regiunea de Nord-Est a Romaniei, adica Moldova, mai putin Galati si Vrancea:Moldovenii produc doar 39% din media pe locuitor a Uniunii Europene, in vreme ce la Bucuresti si in Ilfov suntem la peste 150% fata de media UE, iar nivelul intregii tari era in 2017 63% din media Uniunii. E drept ca nici Oltenia nu sta prea bine: a 9-a cea mai saraca regiune a UE, cu numai 45% din media continentala.Mai pot oare cei care au condus tara in cei 30 de ani de dupa Revolutie sa nege ca asta este opera lor? Daca macar zece dintre politicienii nostri s-ar trezi in fiecare dimineata cu tabelul de mai sus in minte, Romania ar arata altfel. Dar nu, ei dorm neintorsi, iar la trezire ne recita poezia cu alesii locali care "nu stiu sa scrie proiecte europene". De dimineata pana seara, toate televiziunile ne impuie capul cu primarul Bolojan din Oradea, cum a atras el fonduri europene de-a dezvoltat urbea. Probabil ca omul chiar este un primar excelent si probabil ca a reusit sa isi finanteze multe proiecte. Dar, oameni buni, mai priviti o data tabelul cu performanta economica pe judete: Bihorul ocupa locul 17 pe tara, adica e la mijlocul clasamentului, depasit fiind de Tulcea, Valcea si Salaj. Primarul din Ramnicu Valcea a stat ceva vreme la puscarie, pana sa fie gasit nevinovat de judecatori, iar pe primarii din Tulcea sau din Zalau nu stie nimeni cum ii cheama. A, sa nu uit: in 1985, Bihorul reprezenta 2,9% din economia tarii, iar acum mai reprezinta doar 2,3%. Domnilor ministri, ia mai cititi statisticile tarii pe care o pastoriti. Altminteri, interesanta ideea de a premia locul 17...Conducatori ai Romaniei, iesiti de pe soseaua Kiseleff, macar de cateva ori pe an, sa vedeti ce tara va plateste vilele, limuzinele si pensiile speciale. Cum ar fi ca doamna vice-prim ministru Raluca Turcan sa mearga si acasa, la Botosaniul natal, printre doua sesiuni foto cu centrul renovat al Sibiului? Cum ar fi ca domnul Varujan Vosganian sa se uite pe geamul fumuriu al limuzinei parlamentare cum arata Romania dintre Bucuresti si Iasi? Cum ar fi ca domnul Marian Oprisan sa se certe cu conducerea PSD nu pentru dreptul de a-si numi rudele in posturi in care n-ar avea ce sa caute, ci pentru ca autostrada de la Iasi la Bucuresti sa treaca prin Focsani, nu prin Targu Mures?