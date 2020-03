O insula de 6 km patrati din Delta Dunarii se vinde cu 350.000 de euro

Ziare.

Delta Dunarii, inclusa in patrimoniul mondial al UNESCO in 1991, este una dintre cele mai spectaculoase rezervatii naturale din Europa.Insula Matita se gaseste la aproximativ 45 km de Tulcea, in mijlocul triunghiului format de Chilia Veche, Sulina si Mila 23, la intersectia Lacurilor Matita si Babina, potrivit Artmark Historical Estate Administrativ, apartine de comuna Chilia Veche, una dintre cele mai vechi asezari ale Deltei. Inca din anul 334 i. Hr., aici a functionat colonia greaca Achillea (denumita dupa Achile, eroul razboiului Troian), fortificata de Alexandru Macedon.In hartile medievale, apare ca cetate genoveza, fiind un punct important in activitatea negustorilor genovezi de la gurile Dunarii. In prezent, se mai observa doar santurile de aparare ale cetatii si intrarea de la bifurcatia canalului Chilia - Batag si Tataru.Insula de 6.280 mp are o forma alungita, asemanatoare unui bumerang si prezinta nu mai putin de 8 constructii, cu o suprafata construita desfasurata ce depaseste 1.300 mp: unitati de cazare, o cherhana, cladiri tehnice si administrative.Toate constructiile pastreaza imaginea traditionala a locului, sunt acoperite cu stuf si au fost complet renovate in exterior in 2018.In Delta, regimul asupra terenului de 6.280 mp este de drept de superficie, constructiile fiind desigur in proprietate.Avand in vedere frumusetea locului, insula ar putea exploata potentialul turistic si interesul pescarilor pentru aceasta parte a Deltei, fiind pregatita pentru a-si relua functiunea de pensiune pe care a avut-o in trecut, cu unitati de cazare si cherhana.