Romania are nevoie urgent de investitii: 5 sunt prioritare

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Ziare.

com

Cinci investitii sunt prioritare la acest moment si care prin lipsa lor impiedica dezvoltarea tarii si unde decalajul fata de restul Europei este colosal.care sa lege toate colturile Romaniei si Romania de restul Europei este prima prioritate. In ultimii ani, acest proces s-a stopat si nicinu proiect nou nu a inceput. Tehnologia si banii necesari acestui proiect important exista, ceea ce nu exista este dorinta aparatului birocratic de a le infaptui.Partidele politice dispun de Parlament si pot realiza o legislatie care sa permita desfasurarea cu rapiditate a investitiilor. Chiar si acolo unde intervin blocaje sau conditii la nivel european, acestea se pot negocia sau se pot neglija.Romania este statul european cu cea mai mare densitate de retea hidrografica din tot spatiul european. Avem apa atat in pamant cat si la nivelul solului. La acest moment aceasta misiune apartine ANIF, insa aceasta institutie este una falimentara, anchilozata si incapabila sa desfasoare aceste proiecte.Singura solutie este finantarea directa a antreprenorilor din domeniul agriculturii prin alocari de fonduri nationale sau europene pentru hectarul de teren irigat. Solutiile in sistem local exista si nu necesita dezvoltarea unei infrastructuri pe care statul sa nu o poata administra.Situatia de astazi arata ca sub forma actuala, cu o medie de peste 30 de copii pe clasa, nu se mai poate continua. Majoritatea scolilor sustin programe educationale in doua schimburi, ceea ce nu corespunde realitatilor unei societati moderne. Jumatate din Romania invata in scolile din mediul rural, iar o buna parte dintre acestea nu au conditii minimale de desfasurare a cursurilor, cum ar fi grupuri sanitare cu apa curenta si canalizare.Antreprenorii romani reusesc sa desfasoare investitii intr-un ritm alert, insa statul roman nu reuseste sa le ofere conditii. Sistemul de finantare europeana este prost gandit, deoarece banii se duc catre localitatile sarace, care oricum nu vor putea supravietui modelului social actual. In acest timp, localitati importante, cum sunt cele din jurul marilor orase, au ajuns adevarate surse de infectare prin deversari ilegale de apa uzata menajera in emisari (lacuri, rauri, canale pentru desecare).Finantarea acestora se poate gasi cu usurinta cu fonduri europene, nationale si locale. Ce nu inteleg politicienii romani este ca tara poate stabili unde si cum isi poate cheltui banii si conditiile la nivel european se pot schimba in functie de particularitatile nationale. Dar aici nu finantarea este problema, ci lipsa de interes a oficialilor romani sau incompetenta acestora. Numirile pe criterii politice au transformat spitalele in societati comerciale in care costurile sunt suportate integral de stat, dar beneficiile apartin grupurilor locale si nationale de interes apropiate partidelor politice.Aceste nevoi sunt cunoscute si cu toate acestea ele nu sunt finantate. Romania nu este o tara saraca, dispune de resursa umana si materii prime necesare pentru ca ele sa fie implementate.Concluzia ce se poate trage la acest moment este aceea ca de vina este modelul politic actual si nu doar un partid politic anume. Romania are nevoie de o schimbare fundamentala si specialistii trebuie sa decida care ar trebui sa fie aceasta.Daca ne vom astepta ca aceste proiecte sa fie implementate de cei care nu au reusit acest lucru timp de 30 de ani, atunci sperantele noastre vor fi in van.