Statul va da granturi de 53 de milioane de euro pentru statii de incarcare a masinilor electrice

Masura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 si a altor emisii poluante, fara a distorsiona in mod nejustificat concurenta pe piata unica, potrivit CE."Romania va contribui la combaterea schimbarilor climatice, in conformitate cu obiectivele stabilite de Pactul ecologic european. Aceasta schema va reduce emisiile nocive generate de autovehicule si va imbunatati sanatatea cetatenilor, fara a distorsiona in mod nejustificat concurenta", a spus vicepresedintele executiv al CE, Margrethe Vestager, responsabil cu politica in domeniul concurentei.Se preconizeaza ca schema, care va avea un buget de 53 de milioane euro si va acoperi perioada 2020-2025, va stimula investitiile in statii de reincarcare a vehiculelor hibride si a vehiculelor electrice cu baterie din Romania."Aceasta va acoperi zonele urbane, suburbane si rurale si isi propune sa dezvolte o retea de statii de reincarcare pe intreg teritoriul tarii. Schema este deschisa tuturor operatorilor economici care indeplinesc anumite criterii, de exemplu, in ceea ce priveste echiparea cu prize.", se arata in comunicat.Comisia a evaluat masura de ajutor in temeiul normelor privind ajutoarele de stat, in special un articol din tratatul privind functionarea Uniunii Europene (UE), care permite statelor membre sa sprijine dezvoltarea anumitor activitati economice de interes comun, in anumite conditii."Comisia considera ca masura va favoriza cresterea considerabila a ponderii vehiculelor cu emisii scazute, aducand o contributie majora la reducerea emisiilor de CO2 si de poluanti, in conformitate cu obiectivele UE in materie de clima si mediu, precum si cu tintele stabilite de Pactul ecologic european.De asemenea, Comisia a constatat ca ajutorul va fi acordat prin intermediul unei proceduri concurentiale de ofertare si ca se vor institui garantiile necesare pentru ca ajutorul sa fie limitat la minimul necesar", se arata in comunicat.