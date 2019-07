Cum arata o sala de sport din Arad, construita cu 3,5 milioane de lei: Buruienile ajung la 3 metri

Ce spune primarul

Ziare.

com

In 2010, urmare a solicitarii administratiei locale din municipiul Arad, CNI a finantat construirea unei sali de sport pentru Liceul cu Program Sportiv Arad, scoala care la acel moment se afla la o distanta de un kilometru. Finantarea CNI s-a ridicat la suma de 2.574.985 lei, insa Primaria Arad a mai contribuit cu aproximativ un milion de lei pentru realizarea utilitatilor, oferind si un teren cu suprafata de 3.316 metri patrati. Lucrarile s-au incheiat in 2012, insa intre momentul acordarii finantarii si cel al inaugurarii investitiei, liceul s-a mutat din cartierul Micalaca in cartierul Bujac, in alt capat al orasului.Pentru ca investitia nu mai folosea scopului initial, Primaria Arad, in gestiunea careia a ajuns sala de sport, a fost de acord sa o dea in folosinta Universitatii de Vest "Vasile Goldis". Sala a fost folosita de studentii specializarii Sport din cadrul Facultatii de Stiinte Socio-Umane si Educatie Fizica si Sport, dar in urma cu un an, dupa incheierea cursurilor inainte de vacanta de vara, universitatea a renuntat la sala, pentru ca avea prea putini studenti care o foloseau, iar cheltuielile de intretinere erau prea mari.In baza unei hotarari a Consiliului Local Arad, primaria a preluat din nou in gestiune sala de sport, in vara anului trecut, de cand nu mai este folosita.Primarul interimar al municipiului Arad, Calin Bibart, a declarat, luni, pentru Agerpres, ca abia in primavara acestui an s-a reusit finalizarea unui regulament de functionare a bazei sportive, care poate fi inchiriata."Pe noi ne-a luat prin surprindere decizia universitatii de a renunta, anul trecut, la aceasta sala de sport. Evident ca trebuia sa o preluam in gestiune, dar nu aveam un regulament de functionare. S-a emis un regulament in luna aprilie, pentru ca sala sa poata fi folosita fie de cluburi sportive, pentru antrenamente, fie de persoane sau alte entitati juridice interesate sa o inchirieze", a declarat primarul.Conform regulamentului de functionare, sala poate fi inchiriata cu preturi cuprinse intre 30 si 125 de lei pe ora (fara TVA), in functie de perioada din zi, cel mai ieftin fiind intre orele 09:00 si 14:00, iar cel mai scump seara, dupa ora 19:00.Pana in prezent, insa, nimeni nu a inchiriat baza sportiva, care pare abandonata, pentru ca buruienile de pe terenul respectiv au ajuns la o inaltime de aproape trei metri.Reprezentantii municipalitatii sustin ca vor promova baza sportiva si vor incerca sa aduca profit din inchirierea ei, insa aceasta se afla construita pe un camp, la marginea orasului, intr-o zona cu putine locuinte.