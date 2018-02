Teodorovici, despre Fondul Suveran: A fost deja o discutie la nivel de Guvern si am avut o propunere

Ziare.

"Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem avem un punct de vedere foarte clar. A fost deja o discutie la nivel de Guvern. Am avut o propunere in acest sens care sper sa fie acceptata de catre colegii din partea Comisiei Europene, Eurostat, astfel incat fondul sa nu fie considerat ca fiind in buget. Am propus transparenta totala, libertate de actiune la nivel de fond si, mai ales, de decizie", a spus Teodorovici.El le-a propus celor prezenti la eveniment sa vina cu propuneri si initiative inspirate din Europa in ceea ce priveste bursa."Va rog sa veniti cu tot ce aveti ca si propunere, orice initiativa din zonele din Europa care au experienta. Usa mea este deschisa oricand, mai putin maine cand merg la Ecofin", a mai precizat ministrul Finantelor.La inceputul lunii februarie, vicepremierul Viorel Stefan declara ca proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii"Proiectul Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii este in dezbatere parlamentara la Senat. In masura in care va parcurge cele doua Camere, va fi promulgata, va intra in functiune legea. In mai-iunie eu estimez ca legea va fi adoptata", a spus Stefan.Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) ar putea avea aproape 90 de companii in portofoliu, desi in proiectul initial era vorba despre 27 , potrivit unor declaratii facute de Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in luna noiembrie 2017.