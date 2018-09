Teodorovici e suparat pe Toader: Incep sa cred ca este o incercare de fuga de asumare

Ziare.

"Aici pot fi si mai categoric, pentru ca am senzatia ca este o lipsa de dorinta de asumare. Este un proiect al Guvernului (referitor la proiectul de modificare a Legii insolventei - n.red.), dar, de cateva zile, tot discutam, convenim un aviz din partea celor care sunt implicati, respectiv Ministerul Justitiei, Finante si alte institutii, dar, cand sa prinzi semnatura, dispare semnatarul., a unor astfel de prevederi. Repet: acesta trebuie sa fie atributul Ministerului de Finante, zona insolventei, zona societatilor comerciale, nu atributul Ministerului Justitiei, pentru ca este zona economica, de evaziune fiscala", a declarat Teodorovici.In ceea ce priveste modificarea legislatiei privind evaziunea fiscala, ministrul Finantelor a afirmat ca n-a avut parte de sprijin din partea Ministerului Justitiei, desi era vorba doar de adaptarea legislatiei din alte tari.De asemenea, Teodorovici este dezamagit ca Ministerul Finantelor a primit multe observatii de la Ministerul Justitiei si pentru proiectul privind Fondul Suveran de Investitii, desi OUG pe care Guvernul doreste sa o aprobe pana la finele lunii septembrie are acelasi continut precum legea care a fost adoptata de Parlament si declarata neconstitutionala.Dupa aceasta OUG, va fi aprobata si o hotarare de guvern care va explica exact cum functioneaza acest fond."Din pacate, aici am primit din partea Ministerului Justitiei foarte multe, foarte multe, cred ca mai multe observatii decat a fost actul in sine. Nu inteleg. In momentul in care ne asumam, ca si echipa guvernamentala, anumite obiective, mai ales cum sunt acestea foarte importante, cum sunt Fondul Suveran de Investitii, atunci cred ca rolul nostru ca ministri este sa fim preocupati ca echipele noastre sa lucreze in aceeasi directie, cu aceeasi viteza si fara a incerca sa fim mai altfel decat ceilalti.Cu alte cuvinte,", a detaliat Teodorovici.Ministrul a insistat: "Ori in cadrul anumitor ministere nu se intelege, ori ministrii ar trebui sa fie mai preocupati de modul in care echipele lucreaza, pentru ca ceea ce ne-am asumat cu totii, cand am fost numiti in functia de ministri, sa fie dus la bun sfarsit".Oficialul MFP a confirmat ca a avut deja o discutie in acest sens la Ministerul Justitiei. "Dansul (ministrul Justitiei, Tudorel Toader - n.red.) a fost plecat vineri intr-o delegatie, acum vad ca iar este plecat intr-o delegatie. Intre doua evaluari si doua deplasari este mai greu sa faci lucrurile sa se rezolve", a punctat Teodorovici.