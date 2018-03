Contractele de leasing nu vor mai reprezenta titluri executorii. Vom ajunge cu ele la notar?

Ziare.

"La leasing lucrurile sunt foarte clare. Am stabilit ca procedura prin care un utilizator care utilizeaza un bun poate incheia datoria pe care o are la firma de leasing. Astazi lucrurile stau in felul urmator: atunci cand utilizatorul preda bunul respectiv societatea de leasing ii solicita in continuare sa plateasca ratele pana la expirarea contractului.Am stabilit foarte clar procedura prin care se va incheia datoria cu societatea de leasing - bunul respectiv va fi valorificat, din valorificarea bunului respectiv utilizatorul este obligat sa incheie socotelile cu societatea de leasing, il valorifica si daca obtine o suma mai mica decat suma datorata este obligat sa aduca din alte surse bani sa stinga datoria, iar daca obtine o valoare mai mare va pastra diferenta si va achita catre societatea de leasing suma datorata", a declarat initiatorul modificarilor, senatorul PNL Daniel Zamfir.Totodata, se prevede si modificarea ordonantei de urgenta 99/2006."Am stabilit foarte clar ca pentru persoanele fizice consumatori se elimina caracterul de titlu executoriu al contractului.. Acolo Codul Civil prevede foarte clar ca un contract de ipoteca poate fi executat in orice moment. Discutia care s-a facut s-a referit la creanta comerciala, adica de suma care a mai ramas de plata, care trebuie sa fie certa, nu una care sa contina diverse clauze abuzive si dobanzi nejustificate. Atunci cand un colector de creante stabileste o suma trebuie sa fie verificata de instanta", a adaugat Zamfir.Senatorul PNL, Iulia Scantei, a criticat initiativa colegului sau, Daniel Zamfir."Oamenii vor avea nevoie in continuare de credit si de leasing, numai ca parlamentarii ii vor obliga sa ajunga in fata unui notar public, eventual, sa-si autentifice acest contract, pentru ca nicio banca si nicio societate de leasing din Romania nu va admite sa stea trei sau cinci ani in instanta cu acest contract".