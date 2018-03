Companiile de stat vor fi obligate sa participe la licitatii publice

Ziare.

El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari, deoarece TAROM nu a participat la licitatii."Am avut, ca orice institutie publica, nevoie sa contractam anumite servicii de transport aerian si am constatat o situatie neplacura vis-a-vis de operatorul nostru national de transport aerian, care nu a ofertat la solicitarea noastra.Astfel, MF a fost obligat sa plateasca un transport pe o anumita ruta, unde urmau sa ajunga expertii ministerului, in loc de 200 si ceva de euro cursa respectiva, 500 si ceva de euro - cu o ruta extinsa, desigur.Pentru ca, repet, compania noastra aeriana nu a ofertat. (...) Din 2016 pana in prezent, din 497 de proceduri derulate de Ministerul de Finante, TAROM a participat de doua ori", a declarat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de guvern de joi.El a precizat ca memorandumul a fost promovat pentru cresterea competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publica, afirmand ca este vorba despre TAROM, Posta Romana si alte companii de stat care pot oferi servicii de care autoritatile contractante au nevoie."Prima masura propusa este aceea ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut. A doua masura se va lua prin publicarea unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, care se va referi la obligativitatea transmiterii de catre autoritatile contractante, dupa publicarea anuntului de participare in SEAP, a unei invitatii de participare in procesul de achizitii publice catre fiecare din lista, in concordanta cu domeniul contractului de achizitie publica.A treia masura: se vor mandata de catre autoritatile publice tutelare reprezentantii statului in consiliile de administratie si in AGA pentru a hotari cu privire la obligativitatea operatorilor economici de a transmite oferte si de a participa la procedurile de achizitie publica sectoriala organizate de autoritati si de contractantele de la care au primit autorizatia", a explicat Teodorovici.El a mai spus ca va urma si o etapa ulterioara, "pentru a vedea exact din 100% de oferte transmise cate se vor si castiga"."Este o schimbare la care exista punctul de vedere al Consiliului Concurentei, deci nu exista niciun fel de atingere a principiilor europene in materie de concurenta, dar e o chestiune care trebuia facuta de foarte mult timp. Este competitie la nivel european, dar inainte de toate trebuie sa ne ingrijim de modul in care companiile care pot servi in piata, pot oferi anumite servicii, sa o si faca", a concluzionat ministrul de Finante.