Consiliul Concurentei ancheteaza firme de paza pentru ca ar fi trucat o licitatie Romsilva

"Investigatia a fost declansata avand la baza informatii furnizate de Romsilva, prin Directia Silvica Hunedoara, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al Safety Security si Spartan Paza si Protectie, in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect ''", se arata intr-un comunicat remisConsiliul Concurentei suspecteaza ca cele doua companii si-ar fi coordonat ofertele printr-un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial, in vederea eliminarii concurentei in cadrul procedurii de achizitie publica organizata de Romsilva, prin Directia Silvica Hunedoara."In cadrul acestei investigatii, in luna decembrie 2017, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediul celor doua companii, precum si la sediul altor societati implicate in procedura de achizitie publica, iar documentele ridicate in timpul inspectiilor se afla in analiza institutiei, in cadrul procedurii specifice de investigatie", se mai arata in comunicatul citat.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, societatile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri. In schimb, companiile care coopereaza pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.C.R.