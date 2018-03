Cum vrea Basescu sa ii salveze pe "amaratii" de constructori romani si sa avem si noi drumuri de calitate

Cabinetul Petre Roman 2 (aprilie 1991 - octombrie 1991)

Cabinetul Theodor Stolojan (octombrie 1991 - noiembrie 1992)

Cabinetul Victor Ciorbea (decembrie 1996 - februarie 1998)

Cabinetul Radu Vasile (aprilie 1998 - decembrie 1999)

Cabinetul Mugur Isarescu (decembrie 1999 - iunie 2000).

"Constructorii nostri au fost decimati pe de o parte de DNA, care nu s-a dus numai pe om, s-a dus si pe firma si a facut-o zob, dar au mai fost decimati de o legislatie si eu, saptamana viitoare, imi propun sa depun o initiativa legislativa, care nu contravine normelor Uniunii Europene, in care firmele care castiga licitatii in lucrari de infrastructura, cai ferate, autostrazi, regularizari de rauri, deci licitatii mari, sa nu poata sa subcontracteze decat lucrari secundare.La o autostrada, foarte bine, ai castigat tu, Strabag, dar nu poti sa iei romani la care sa le dai 20 de dolari pe zi, cand tu iei 100 de dolari pe zi. Daca ai castigat tu, Strabag, fa-o tu. Si asta a fost un factor de distrugere a constructorilor romani", a spus Basescu, joi seara, la B1 TV.El a adaugat ca firme care castigau licitatii de sute de milioane de euro ii subcontractau "pe amaratii astia" la preturi foarte mici, de unde a venit si calitatea slaba a multora dintre lucrari."Le-au dat preturi foarte mici, astia, ca sa nu isi piarda muncitorii, le-au acceptat la preturi cu care nici nu puteau trai, au utilizat materiale de proasta calitate si acum vedem care sunt efectele.M-am uitat in legislatia europeana, daca ai castigat licitatia, nu ai dreptul sa contractezi decat lucrari secundare de genul faci WC-urile pe langa autostrada, faci iluminatul pentru autostrada si pentru stiu eu ce trecere", a afirmat el.Amintim ca inainte de a deveni primar si presedinte, Traian Basescu a fost ministru al Transporturilor in mai multe guverne, astfel.In 1999, pe cand era ministru al Transporturilor, Traian Basescu a rostit o fraza cu care a ramas in istorie: "".Ulterior, a incercat sa explice:"Atunci faceam un imprumut de 150 de milioane de dolari de la Banca Mondiala si am zis ca l-am prins pe Dumnezeu de un picior si pe aia ni-i dadeau in trei transe de cate 50 de milioane. Atunci prioritatea era sa reabilitam drumurile nationale, nici sa vrem si nu aveam din ce sa facem autostrazi", a sustinut Basescu in 2014.