Primaria Sectorului 1 a cumparat direct consultanta de 20.000 de euro de la o firma de apartament in mai putin de 2 ore

"Documentatii tehnice si economice pentru realizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor" se numeste pachetul pe care Primaria Sectorului 1 l-a atribuit firmei Volftech Eng SRL, din Oradea.Pe site-ul e-Licitatie procedura poate fi gasita in meniulDocumentul postat online arata ca procedura de cumparare s-a desfasurat joi, 28.12.2017 intre orele 14:46 si 16:39. Suma pe care Primaria Sectorului 1 o va plati societatii Volftech Eng SRL este de 94.960 lei, adicaCaietul de sarcini fusese publicat cu mai putin de 24 de ore mai devreme in SEAP.Pana acum, societatea oradeana pare sa fi fost ocolita de noroc. Potrivit datelor Finantelor Publice, in 2016, cifra de afaceri a Volftech Eng SRL fusese de numai 3.500 lei, iar profitul de doar 104 lei.Societatea nu mentiona niciun angajat pe statele de plata. Ceva mai bun a fost anul 2015, cand firma inregistra o cifra de afaceri de 112.485 lei si un profit de 92.159 lei. In 2014, in schimb, potrivit Finantelor, reprezentantii societatii nu au declarat activitate economica, desi firma a fost infiintata in 2007.Informatia a fost popularizata de consiliera locala din partea USR Clotilde Armand, pe pagina de Facebook "La cumpana dintre ani... traditii si obiceiuri in Primaria Sector 1. Putina consultanta (20.000 euro fara TVA, atribuire directa, astazi, ora 16:39) de la o firma cu zero angajati. Asa functioneaza 'statul paralel'", a scris Armand.