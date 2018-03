Top 10 curiozitati cu licitatiile publice din 2017 oferite de Licitatia.ro

Ziare.

Stiati ca in 2017 in Romania sa publicat un anunt de licitatie publica la fiecare 3 minute?Stiati ca valoarea estimata celor 175.558 de anunturi cu licitatii reprezinta aproximativ 11% din PIB si anume 105.925.516.992 lei?Stiai ca valoarea medie a unei licitatii in 2017 a fost de 603.365 lei?Stiati ca 1 din 5 achizitii din 2017 a fost publicata de o institutie publica din Bucuresti?Stiati ca cele mai putine licitatii au fost publicate in judetul Ialomita - 990 de anunturi?Stiati ca cele mai multe anunturi cu licitatii au fost publicate in Bucuresti- 35944 de licitatii?Stiati ca 41% din licitatiile publicate in 2017 au fost pe domeniul constructii si reparatii?Stiati ca 14% din licitatii monitorizate in 2017 au fost de achizitii pe domeniul auto?Stiati ca ultimele 3 judete dupa valoarea estimata a licitatiilor au fost judetele: Calarasi 269 milioane lei, Salaj 244 milioane lei, Covasna 220 milioane lei?Stiati ca judetul Cluj ocupa locul 2 dupa Bucuresti ca numar de licitatii publicate in 2017 si anume 10449 de anunturi?