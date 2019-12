Alege calitatea produselor Papetti.ro!

Ziare.

Exista diferite tipuri de hartie, ce pot fi folosite in functie de tipul de document care urmeaza sa fie tiparit si de dispozitivul utilizat (copiator, imprimanta sau masina multifunctionala).Alegerea hartiei potrivite nu numai ca ajuta la imbunatatirea produsului final (calitatea imprimarii), dar ajuta si la economisirea tonerului si la diminuarea timpului de lucru.In plus, contribuie si la controlul uzurii imprimantei, a copiatorului sau a dispozitivului multifunctional.Prin urmare, hartia trebuie aleasa in functie de:- scopul imprimarii;- tipul de document care trebuie tiparit;- natura dispozitivului utilizat.: acest tip de hartie imbunatateste si defineste culorile, facand ca imprimarea sa aiba culori mai vibrante si mai stralucitoare.Deoarece absoarbe mai putina cerneala decat celelalte modele de pe piata, hartia opaca garanteaza uscarea completa si stabilitatea culorilor in timp.Printre cele mai utilizate in imprimarea profesionala, digitala sau offset, aceasta hartie este perfecta pentru imprimarea documentelor color de inalta calitate, precum reviste si cataloage, brosuri si pliante. Din acest motiv, este adesea folosit de birourile de marketing, agentiile de design grafic si studiourile fotografice.: aceast tip de hartie are o calitate (si un randament) mult mai mica decat modelele descrise mai sus, iar pretul poate varia in functie de dimensiune si producator.Hartia reciclata iti permite sa reduci semnificativ deseurile si cantitatea de deseuri, contribuind la combaterea defrisarilor. Alegerea utilizarii acestui tip de hartie (de asemenea excelenta pentru ambalare) inseamna transmiterea unui mesaj etic clar si anume ca compania este deosebit de atenta si sensibila la protejarea mediului si la promovarea solutiilor ecologice durabila.Un alt factor de luat in considerare este luminozitatea hartiei.Nuanta de alb pe o coala de hartie goala variaza intre 84 si 100, unde 100 este gradul maxim de stralucire. Fiecare grad afecteaza redarea culorilor si, in special, difuzarea luminii si perceptia nuantelor individuale. Luminozitate mai mare corespunde fotocopiilor cu contrast ridicat si, prin urmare, mai usor de citit.: are o nuanta de alb foarte ridicata, este potrivita pentru imprimante cu laser, jet de cerneala si copiatoare. Acesta garanteaza o imprimare excelenta si de inalta calitate pentru orice tip de document.: potrivita pentru orice tip de imprimanta cu jet de cerneala sau cu laser, pentru faxuri, copiatoare si dispozitive multifunctionale, cu o performanta excelenta si o valoare buna pentru bani.: mai ieftina, ideala pentru imprimare pentru uz casnic sau birou, text simplu, alb-negru.Hartia se fabrica din celuloza. Cea mai insemnata materie bruta pentru fabricarea hartiei sunt fibrele de in de canepa si bumbac, de aceea hartia se poate face si din resturi de tesaturi uzate. Se mai intrebuinteaza pentru fabricarea hartiei si celuloza din lemn si paie.Cea mai buna hartie este cea fabricata numai din resturi de materiale. Mai putin buna easte hartia fabricata din resturi si 25% celuloza, apoi urmeaza hartia fabricata din materii brute si, in fine, hartia fabricata din orice materii fibroase.Niciodata nu putem avea suficienta hartie copiator atunci cand lucram intr-un birou sau chiar intr-o institutie de stat. Informatia circula cel mai bine atunci cand este imprimata pe o bucata de hartie.Chiar daca in ziua de astazi ne-am obisnuit sa citim totul online, iar mesajele ajung rapid prin intermediul retelelor de socializare, nu trebuie sa neglijam importanta unui document imprimat pe hartie de calitate. Papetti.ro are cele mai bune produse de birotica, la preturi avantajoase.In plus, textele imprimate pe hartie au un impact pozitiv asupra oamenilor. Potrivit unui studiu realizat in Norvegia, pe un esantion de elevi ai scolii primare, citirea de texte tiparite in loc de texte digitale faciliteaza intelegerea si favorizeaza stabilirea unei legaturi emotionale nu numai cu actiunea si personajele, ci si cu cartea.Cartea este un obiect fizic, pe care poti sa il atingi cu mana. Prin urmare, hartia este de neinlocuit in multe aplicatii zilnice. In primul rand scrierea si citirea, asa cum am vazut, dar are si o valoare emotionala.Desi pasim tot mai mult in lumea digitala, se pare ca hartia este de neinlocuint, deoarece nu reprezinta doar un instrument pe care sa scriem, ci o mostenire a umanitatii!Indiferent de activitatea pe care o ai, Papetti.ro iti ofera cele mai bune preturi la hartie a4, dar si la multe alte produse precum pixuri, capsatoare, mape, plicuri sau ascutitoare.