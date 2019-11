Branzaria lui Daea de la Sibiu e mai mult goala si o paste falimentul

Ziare.

Publicatia locala Turnul Sfatului a fost la celebrul magazin al Casei de Comert Agroalimentar "Unirea" si a aflat ca se apropie cu pasi repezi de faliment.mai exact, un singur producator de branza mai alimenteaza in acest moment magazinul care a fost deschis in octombrie. Atunci, era plin, acum mai are doar putina marda de la Elena Baciu de la Marpod, care promite sa mai stea cateva zile.In rest, producatorii nu si-au primit banii pentru produsele aduse pana in prezent, asa ca au plecat."Este foarte putina marfa, numai ce se vede. Avem din al doilea producator ce a mai ramas si o doamna producator care zice ca aduce, ca isi asuma raspunderea, nu ii e frica de faptul ca nu isi primeste banii, ca ceilalti. Restul au o teama ca nu si-ar primi banii, nu stim prea multe. Pacat, s-au invatat clientii cu produsele si acum... nu mai avem", spune o vanzatoare pentru sursa citata."Sa speram ca-mi fac plata pentru ca daca nu o sa sistez si eu, nu le mai duc. Pana acum n-am primit nimic, desi am dus cam 200 de kilograme de branza deja. Ceilalti colegi nu au mai dus branza tot din cauza faptului ca nu au fost platiti. Mai duc si eu cateva zile si apoi ma opresc, daca nu mi se face plata. La contractul pe care il avem cu ei, la 15 zile trebuia sa luam bani si pana acum nu am luat nimic", spune Elena Baciu, de la Marpod, pentru Turnul Sfatului.Proiectul lui Daea care a deschis doua magazine (la Sibiu si Bucuresti) ar putea disparea, dupa ce noul ministru, Nechita-Adrian Oros, a trimis Corpul de Control pentru a verifica situatia.